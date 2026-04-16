Zmenki z več kot petimi milijardami prihodkov

Spletni zmenki so postali eden glavnih načinov spoznavanja novih ljudi. Raziskave kažejo, da po svetu aplikacije za zmenke uporablja že več kot 360 milijonov ljudi, trg pa je vreden več milijard evrov.

Med najbolj priljubljenimi aplikacijami je v ospredju še vedno Tinder, ki ima okoli 90 milijonov uporabnikov in je tudi največkrat prenešena aplikacija za zmenke na svetu. Na drugem mestu je Bumble, kjer morajo prvi korak narediti ženske, kar aplikaciji daje nekoliko drugačno dinamiko spoznavanja. Med najhitreje rastočimi platformami je Hinge, ki poudarja resnejše odnose in bolj poglobljene profile. Med pet najbolj uporabljanih aplikacij se pogosto uvrščata tudi Grindr, namenjen predvsem gejem in biseksualnim moškim, ter Badoo, ena najstarejših globalnih platform za spoznavanje ljudi. Teh pet aplikacij skupaj predstavlja velik del celotnega trga zmenkarskih aplikacij, ki vsako leto ustvari več kot pet milijard evrov prihodkov.