Znaki, da med seksom misli na nekoga drugega

Po mnenju strokovnjakinje za spolnost in odnose je povsem normalno, da ljudje včasih sanjarijo o svojih simpatijah. Vendar to, če fantazija začne vplivati na dejanski intimni odnos s partnerjem, hitro postane težava. »Vsakdo včasih sanjari v spalnici,« je Julia Stein povedala za Vice. »Skrb vzbujajoče postane, ko fantazija, namesto da bi jo okrepila, nadomesti povezavo. Večina ljudi sanjari, a to še ne pomeni nujno nezadovoljstva,« je dodala, pri čemer je poudarila, da bi morali pari komunicirati o tem, kaj jim povzroča nelagodje in kakšno intimnost si oba želita. Če sumite, da vaš partner med seksom ni povsem prisoten, svetuje, da bodite pozorni na nekaj pogostih znakov, ki lahko potrdijo vaše slutnje.

Izogibanje očesnemu stiku

Prvi znak, na katerega morate biti pozorni, je, kam med intimnostjo vaš partner gleda. Steinova pojasnjuje, da je očesni stik najenostavnejša in ena najglobljih oblik intimnosti, zato je, ko ena oseba odmika pogled ali zapira oči, to lahko zaskrbljujoče. »Če partner odvrača pogled ali deluje neprisotno, to morda pomeni, da so njegove misli drugje,« dodaja.

FOTO: Gettyimages

Odmaknjenost

Če se vam zdi, da je vaš partner med seksom čustveno oddaljen, bi lahko razlog za to bila druga oseba. Strokovnjakinja pravi, da je razliko med občutkom udobja in občutkom nepovezanosti enostavno opaziti. Ko gre za slednje, to velikokrat pomeni, da je njegova pozornost nekje drugje. »Ta padec povezanosti nakazuje, da je pozornost njegovih misli usmerjen drugam,« pojasnjuje.

Nenavadni predlogi

Eksperimentiranje in preizkušanje novih stvari je zabavno, a če se predlogi vašega partnerja ne ujemajo z vajinimi običajnimi fantazijami, je to lahko znak za alarm. Biti avanturističen v spalnici ni slabo, vendar strokovnjakinja za seks opozarja, da neobičajni, konkretni predlogi, ki se pojavijo kar tako, neredko izhajajo iz njegovih notranjih fantazij. Po njenih besedah to lahko pomeni, da že dlje časa razmišlja o določeni osebi ali scenariju.

FOTO: Gettyimages

Spremembe ritma

Sčasoma pari najdejo svoj ritem v spalnici in se uskladijo. Če nenadoma začutite, da sta velikokrat neusklajena, bi to lahko bil znak, da ima partner v mislih nekoga drugega. »Možno je, da seks uporablja za uresničitev svoje fantazije, ne pa za poglabljanje povezave z vami,« pojasnjuje Steinova.

Ponavljanje in naglica

Strokovnjakinja opozarja, da je ponavljanje med odnosom lahko slab znak. Ponavljanje istih fraz in gibov je pogosto posledica fantazije, ki se nekomu nenehno vrti v glavi. To morda izda, da je z mislimi pri nekom drugem, ne pri vas. Če med seksom primanjkuje naklonjenosti in vaš partner želi hitro končati, bi lahko kriva bila fantazija o drugi osebi. Ko deluje odtujeno in hkrati hiti, je to opozorilo, da so njegove misli drugje. »Neprisotnost z mislimi se kaže kot nestrpnost ali ravnodušnost,« zaključuje Steinova.