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ODNOSI

Znaki, da med seksom v mislih ni z vami

Strokovnjakinja za spolnost in partnerske odnose pojasnjuje, katera vedenja v spalnici pričajo o tem, da je partner v mislih drugje.
FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

 FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages

FOTO: Gettyimages
 FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages
M. Fl.
 20. 10. 2026 | 18:00
5:05
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Strokovnjakinja za spolnost in partnerske odnose Julia Stein pojasnjuje, katera vedenja v spalnici lahko vzbudijo vprašanje, ali je partner med intimnostjo zares z vami. Po njenem mnenju je povsem običajno, da poamezniki občasno fantazirajo o osebah, ki se jim zdijo privlačne. Težava nastane, ko začnejo fantazije vplivati na intimni odnos s partnerjem. »Vsakdo kdaj med seksom fantazira,« je povedala za revijo Vice. »Skrb vzbujajoče postane, ko fantazija, namesto da bi jo poglobila, nadomesti povezanost,« je pojasnila. Ob tem je poudarila, da bi se morali partnerji odkrito pogovarjati o tem, kaj jih moti in kakšno intimnost si želijo.

Če imate občutek, da vaš dragi (ali draga) med seksom ni povsem osredotočen na vas, je po besedah strokovnjakinje smiselno biti pozoren na določene spremembe v njegovem vedenju. Vendar nobena od njih sama po sebi ne dokazuje, da razmišlja o drugi osebi.

Izogiba se očesnemu stiku

Eden od znakov, na katerega je med intimnim aktom vredno biti pozoren, je partnerjev pogled. Steinova pojasnjuje, da je očesni stik ena najpreprostejših oblik intimne povezanosti. Zato lahko nenadno izogibanje pogledu ali izrazita odmaknjenost vzbudita nelagodje. »Če partner umika pogled ali deluje odsotno, bi to lahko pomenilo, da so njegove misli odtavale drugam,« je pojasnila. 

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Deluje čustveno odmaknjeno

Po mnenju Steinove je mogoče razlikovati med občutkom sproščenosti in občutkom, da med partnerjema ni prave povezanosti. Če se slednji ponavlja, je vredno razmisliti, kaj se dogaja. »Takšen upad energije pogosto pomeni, da je njegova pozornost usmerjena drugam,« pravi strokovnjakinja in dodaja, da čustvena odmaknjenost ni nujno povezana z drugo osebo. Povzročijo jo lahko tudi stres, utrujenost, skrbi ali težave v partnerskem odnosu.

Nenadoma predlaga nenavadne stvari

Preizkušanje novih stvari v spolnosti je lahko prijetna popestritev odnosa. Toda če partner nenadoma predlaga nekaj povsem nepričakovanega, nekaj, kar se močno razlikuje od vajinih dosedanjih želja in praks, se hitro pojavijo vprašanja in dvomi. Julia Stein meni, da so lahko zelo specifični predlogi, ki se pojavijo brez očitnega povoda, povezani s fantazijami, o katerih partner razmišlja že nekaj časa. To samo po sebi ni razlog za skrb. Posamezniki sčasoma odkrivajo nove želje, o katerih morda prej niso govorili. Pomembno je predvsem, da se o njih pogovorita in da se oba s predlaganimi spremembami strinjata.

Nenadoma spremeni ustaljeni ritem

Partnerja z leti spoznata želje drug drugega in razvijeta način intimnosti, ki jima ustreza. Če se ta dinamika nenadoma spremeni in se občutek neusklajenosti redno ponavlja, se hitro pojavi vprašanje, kaj je vzrok za spremembo. Po mnenju strokovnjakinje je mogoče, da partner med seksom uresničuje določeno fantazijo, namesto da bi se osredotočal na poglabljanje čustvene povezanosti. Toda spremembe v spolnosti imajo lahko številne razloge, zato jih ni smiselno samodejno povezovati z drugo osebo.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Vedno znova ponavlja iste besede in gibe

Steinova opozarja tudi na ponavljanje istih besed, fraz in gibov med intimnostjo. Po njenem mnenju je takšno vedenje lahko povezano z določeno fantazijo, ki se partnerju pogosto poraja v mislih. To bi lahko vzbudilo sum, da si predstavlja nekoga drugega. Vendar ponavljanje samo po sebi ni dokaz za to. Veliko ljudi ima preprosto ustaljene navade, ki jim ustrezajo in se ob njih počutijo sproščeno.

Občutek imate, da se mu mudi

Dejstvo, da med seksom primanjkuje nežnosti, partner pa si želi vse skupaj predvsem čim prej končati, je morda znak, da v odnosu nekaj ni tako, kot bi si želeli. Če se mu očitno mudi, hkrati pa deluje čustveno odsotno, se lahko pojavi občutek, da njegove misli niso pri vas. Tudi v tem primeru obstajajo številne druge možne razlage. Utrujenost, stres, osebne skrbi ali težave v odnosu lahko vplivajo na željo po spolnosti in način, kako jo partner doživlja.

FOTO: Gettyimages
FOTO: Gettyimages

Kaj storiti, če se pojavijo dvomi?

Nobeno od naštetih vedenj samo po sebi ne dokazuje, da partner med seksom razmišlja o drugi osebi. Pomembno je, da posameznih znakov ne razumemo kot zanesljivih dokazov nezvestobe. Če opažate spremembe, ki vas vznemirjajo, je najbolje, da se z njim odkrito in mirno pogovorite. Povejte, kako se počutite, in mu dajte priložnost, da pojasni, kaj se dogaja. Pri intimnosti namreč ni pomembna le telesna bližina, temveč tudi občutek varnosti, medsebojnega zaupanja in čustvene povezanosti.

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