  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
UREJENA OKOLICA

Zunanja talna obloga z videzom lesa, a manj vzdrževanja

Za terase, balkone ter bazene si želimo še talno oblogo, ki bo odporna proti vlagi in zahtevala čim manj vzdrževanja.
Lesno-plastični kompozit niti ni najcenejša rešitev in tudi na soncu se lahko zelo segreje. FOTO: Amit Basu Photography/Getty Images

Lesno-plastični kompozit niti ni najcenejša rešitev in tudi na soncu se lahko zelo segreje. FOTO: Amit Basu Photography/Getty Images

Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images

Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images

Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images

Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images

Ker se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči, je treba pustiti razmik med elementi. FOTO: Douglas Sacha Getty Images

Ker se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči, je treba pustiti razmik med elementi. FOTO: Douglas Sacha Getty Images

Lesno-plastični kompozit niti ni najcenejša rešitev in tudi na soncu se lahko zelo segreje. FOTO: Amit Basu Photography/Getty Images
Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images
Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images
Ker se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči, je treba pustiti razmik med elementi. FOTO: Douglas Sacha Getty Images
L. K.
 25. 8. 2026 | 19:17
3:05
A+A-

Poleti znatno več časa preživimo na naši terasi, balkonu ali ob bazenu, zato so še kako pomembne tudi talne obloge. Kot alternativa keramičnim ploščicam se vse pogosteje uporablja WPC, Wood Plastic Composite oziroma lesno-plastični kompozit. Gre za material iz mešanice lesnih vlaken oziroma lesne moke in plastike, ki je oblikovan tako, da po videzu spominja na les, hkrati pa je odpornejši proti vlagi in zahteva manj vzdrževanja.

Deske so na voljo v različnih barvah in teksturah.

Kompozit iz lesnih vlaken in polimerov, ki na videz res tako spominja na les, je namenjen zunanjim površinam, izpostavljenim soncu, dežju, vlagi in temperaturnim spremembam. ​WPC se uporablja na balkonih, terasah, vrtovih in ob bazenih. Skupaj s PVC-oblogami ga uvrščajo med aktualne trende za zunanje prostore. Izpostavljajo tudi njegove naravnejše teksture in matirane površine. Ena glavnih prednosti WPC je topel, lesen videz. Deske so na voljo v različnih barvah in teksturah, v primerjavi z naravnim lesom pa ne zahtevajo kakšnega rednega brušenja, oljenja, niti ne zaščitnih premazov. Za čiščenje običajno zadostujeta že voda in blag detergent, predvsem pa odstranjevanje listja in umazanije.

Pomembna dobra podlaga

WPC-deske polagamo na že pripravljeno podkonstrukcijo in jih pritrjujemo s posebnimi sponkami. Lahko jih povezuje tudi klik sistem.​ Fugiranje ni potrebno, posamezne elemente pa je mogoče tudi preprosto odstraniti ali zamenjati. Ključna je ravna in stabilna podlaga z urejenim odtekanjem vode. Med elementi je treba pustiti ustrezne razmike, saj se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči.​ WPC se lahko na močnem soncu precej segreje, zlasti se segrejejo temnejše deske. Kar je pomembno predvsem ob bazenih, kjer pogosto hodimo bosi. Poleg barve je zato smiselno preveriti tudi površinsko obdelavo. Za vlažne prostore so priporočljive teksturirane površine z utori, ki izboljšajo oprijem in pomagajo pri odvajanju vode. Pri izbiri zato niso pomembni le videz in cena, marveč tudi lega terase, količina sonca, način polaganja in kakovost podlage.

Fugiranje ni potrebno, posamezne elemente pa je mogoče tudi preprosto odstraniti ali zamenjati.

Sodobne WPC-deske so na voljo v številnih odtenkih in teksturah, kar le še poudari naraven videz. Za tiste, ki želijo videz lesene terase brez vsakoletnega brušenja in zaščite, je to zanimiva alternativa in zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov vse pogostejša izbira za terase, balkone in okolico bazenov.

Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images
Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images

Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images
Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images

Ker se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči, je treba pustiti razmik med elementi. FOTO: Douglas Sacha Getty Images
Ker se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči, je treba pustiti razmik med elementi. FOTO: Douglas Sacha Getty Images

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

domterasavrttalne oblogelesdeskevzdrževanjeWPCPVC-obloge
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Astro
LUNINE MENE

Vpliv Lune od 26. do 31. avgusta: Prihaja popolni Lunin mrk, odnosi bodo na preizkušnji

Konec avgusta bo zaznamoval popolni Lunin mrk, ki lahko prinese nemir v odnose, promet in vreme.
25. 8. 2026 | 20:00
19:45
Bulvar  |  Domači trači
SPLETNI ŠALJIVCI

Katja Kokot, kot je niste vajeni: vloga zapeljivke ji odlično pristoji (VIDEO)

Vodja poslanske skupine Resnica se je znašla v središču nove spletne šale.
25. 8. 2026 | 19:45
19:17
Lifestyle  |  Stil
UREJENA OKOLICA

Zunanja talna obloga z videzom lesa, a manj vzdrževanja

Za terase, balkone ter bazene si želimo še talno oblogo, ki bo odporna proti vlagi in zahtevala čim manj vzdrževanja.
25. 8. 2026 | 19:17
19:11
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
ŽALOSTNO

Gasilca pičil sršen, doživel anafilaktični šok in umrl, sodelavci se poslavljajo: »Takšno izgubo je težko sprejeti«

Sicer se je zavedal hude alergije, ki prizadene okoli štiri odstotke prebivalstva, a zdravil ni imel pri sebi.
25. 8. 2026 | 19:11
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
REKREACIJA

Tudi UV-indeks je pomemben

Višja kot je številka, hitreje lahko pride do poškodb kože in oči, zato moramo ravnati preventivno.
Janez Kušar25. 8. 2026 | 19:00
18:55
Novice  |  Slovenija
BENCINSKE ČRPALKE

Rekordne cene goriv v Sloveniji! Alenka Bratušek se je odzvala brez dlake na jeziku

V enem letu je cena dizla poskočila za približno 30 odstotkov. Voznik danes za 50-litrski rezervoar odšteje kar 21,90 evra več kot v enakem obdobju lani.
25. 8. 2026 | 18:55

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA KAKOVOST ZDRAVSTVA

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
Promo Slovenske novice25. 8. 2026 | 09:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZNANOST

Ste vedeli, kaj nam vse pokaže gensko testiranje? (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Slovenske novice21. 8. 2026 | 11:53
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Svet se zapira. Kakšne priložnosti ima Slovenija?

Nova pravila svetovne trgovine od izvoznikov zahtevajo več kot iskanje novih kupcev. Zahtevajo nov razmislek o celotni izvozni strategiji.
7. 8. 2026 | 09:27
Novice  |  Slovenija
KAPITALSKI TRGI

Širijo se v Zagreb: kakšni so njihovi načrti?

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
25. 8. 2026 | 15:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVOGRADNJA

Brilosa ustvarja prihodnost bivanja od Kamnika do slovenske obale

Brilosa je slovensko investicijsko in projektno podjetje, specializirano za razvoj in gradnjo stanovanjskih in poslovnih kompleksov po vsej Sloveniji.
Promo Slovenske novice19. 8. 2026 | 08:45
PromoPhoto
Novice  |  Kmetijske novice
SEJEM AGRA 2026

Vabljeni na sejem AGRA 2026, praznik sodelovanja, tradicije in prihodnosti!

Na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni vas od 22. do 26. avgusta čakajo novi izdelki in spoznanja, najboljši nasveti in jedi, nepozabna doživetja in srečanja.
Promo Slovenske novice24. 8. 2026 | 10:13
Promo
Lifestyle  |  Polet
TRIGLAV TEK

Tekaški praznik v novi preobleki

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki