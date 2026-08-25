Zunanja talna obloga z videzom lesa, a manj vzdrževanja

Poleti znatno več časa preživimo na naši terasi, balkonu ali ob bazenu, zato so še kako pomembne tudi talne obloge. Kot alternativa keramičnim ploščicam se vse pogosteje uporablja WPC, Wood Plastic Composite oziroma lesno-plastični kompozit. Gre za material iz mešanice lesnih vlaken oziroma lesne moke in plastike, ki je oblikovan tako, da po videzu spominja na les, hkrati pa je odpornejši proti vlagi in zahteva manj vzdrževanja.

Deske so na voljo v različnih barvah in teksturah.

Kompozit iz lesnih vlaken in polimerov, ki na videz res tako spominja na les, je namenjen zunanjim površinam, izpostavljenim soncu, dežju, vlagi in temperaturnim spremembam. ​WPC se uporablja na balkonih, terasah, vrtovih in ob bazenih. Skupaj s PVC-oblogami ga uvrščajo med aktualne trende za zunanje prostore. Izpostavljajo tudi njegove naravnejše teksture in matirane površine. Ena glavnih prednosti WPC je topel, lesen videz. Deske so na voljo v različnih barvah in teksturah, v primerjavi z naravnim lesom pa ne zahtevajo kakšnega rednega brušenja, oljenja, niti ne zaščitnih premazov. Za čiščenje običajno zadostujeta že voda in blag detergent, predvsem pa odstranjevanje listja in umazanije.

Pomembna dobra podlaga

WPC-deske polagamo na že pripravljeno podkonstrukcijo in jih pritrjujemo s posebnimi sponkami. Lahko jih povezuje tudi klik sistem.​ Fugiranje ni potrebno, posamezne elemente pa je mogoče tudi preprosto odstraniti ali zamenjati. Ključna je ravna in stabilna podlaga z urejenim odtekanjem vode. Med elementi je treba pustiti ustrezne razmike, saj se material zaradi temperaturnih sprememb razteza in krči.​ WPC se lahko na močnem soncu precej segreje, zlasti se segrejejo temnejše deske. Kar je pomembno predvsem ob bazenih, kjer pogosto hodimo bosi. Poleg barve je zato smiselno preveriti tudi površinsko obdelavo. Za vlažne prostore so priporočljive teksturirane površine z utori, ki izboljšajo oprijem in pomagajo pri odvajanju vode. Pri izbiri zato niso pomembni le videz in cena, marveč tudi lega terase, količina sonca, način polaganja in kakovost podlage.

Fugiranje ni potrebno, posamezne elemente pa je mogoče tudi preprosto odstraniti ali zamenjati.

Sodobne WPC-deske so na voljo v številnih odtenkih in teksturah, kar le še poudari naraven videz. Za tiste, ki želijo videz lesene terase brez vsakoletnega brušenja in zaščite, je to zanimiva alternativa in zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov vse pogostejša izbira za terase, balkone in okolico bazenov.

Ena glavnih prednosti je topel, lesen videz. FOTO: Vostok/Getty Images

Zaradi videza, preprostega vzdrževanja in možnosti menjave posameznih elementov postaja vse pogostejša izbira za okolico bazenov. FOTO: Jordan Lye/Getty Images