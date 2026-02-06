Zvezde odločajo, kakšen dom imamo: device ljubijo minimalizem, škorpijoni kontraste

Oblikovalci in astrologi so se že večkrat povezali in združeno snovali. Približno takole pravijo: vaš horoskopski znak lahko vpliva tudi na to, kako urejate svoj dom. Horoskop je že zdavnaj postal nekakšna družbena norma. In če zvezde razkrivajo naš temperament in ambicije, zakaj ne bi tudi okusa za barve, materiale in pohištvo? Ne glede na to, ali mu verjamemo ali ne, je lahko horoskop čisto spodoben pripomoček, ki bo okrepil naš navdih. Ekipa oblikovalcev in astrologov predlaga, kako letos urediti dom na podlagi našega znamenja.

Astrologija prostorov

Če smo po horoskopu oven, smo drzni, instinktivni. Radi imajo žive barve, močne vzorce, ostre linije. Ovnom ustrezajo svetila, ki jih drugje ne bi pričakovali. Bikom je dom kot svetišče, zato v njem prevladujejo toplina, udobje, naravni materiali, rastline, bogate teksture, mehki kavči, zaobljene oblike, kakovostna posteljnina ter lepa in bogata shramba. Dvojčki so menda večnamenski in nadvse mobilni, zato njihov prostor krasijo modularno pohištvo, pametne rešitve, kotiček za kreativnost. Mešanje stilov je prav tako v njihovi domeni. Raki naj bi bili čustveni, nostalgični. Vintage kosi, osebni predmeti, patina in toplina v prostoru, vse to so stvari, na katere prisegajo. Zanje bi bila skoraj idealna mešanica sredine prejšnjega stoletja, art decoja in družinskih spominov.

Lev z razlogom pooseblja dramo. Njihovi prostori so odprti, vizualno močni, v vsaki sobi kraljuje en junaško-pomemben kos pohištva. So ljubitelji žameta, svile, kristala ter investirajo v spektakularen videz. Device ljubijo minimalizem, red, zračnost, nevtralne tone. V prostorih svoje mesto dobijo vgradni elementi, svetel les, beli marmor, mehke teksture. Pri tehtnicah sta še kako pomembna ravnotežje in dobro vzdušje, zato v njihovih prostorih prevladuje simetrija, veliko svetlobe. Njihov slog bi bil lahko klasicističen, a na sodoben način, z marmornimi poudarki, zaobljenimi dvosedi, teksturiranimi preprogami.

Škorpijoni so intenzivni in skrivnostni. Raje imajo temnejše odtenke in kontraste, usnje, žamet, kamen in ambientalno svetlobo za intimnost. Radi imajo dediščino. Strelcu dom pomeni potovanje. Pri njih doma so umetnine, spominki, osebni artefakti. Trendom se resda izmikajo, vseeno pa obožujejo velike kose umetnosti, drzen zid, igrive detajle. Kozorogi so za trajnost in brezčasnost. Všeč so jim nevtralne barve, materiali, ki se lepo starajo, kot so kamen, usnje, temnejši les. Všeč so jim čiste linije, tiha eleganca, kakovost je pred vsem. Vodnarji so izvirni, prisegajo na inovativne materiale, futuristične in konceptualne kose, retrofuturizem 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Njihov dom je kot nekakšna vizija prihodnosti. In na koncu še ribe, tako intuitivne in nežne; ljubijo mehke linije in naravne materiale. Mediteranska lahkotnost, skandinavski mir ter pomirjajoči prostori – to je zanje.

