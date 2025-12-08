15 starodavnih pravil za življenje

Pravila, ki sledijo, niso ne moška ne ženska. So čisto človeška. Nastala so iz izkušenj, iz opazovanj in iz zdrave pameti, ki jo vsi poznamo, a jo redko upoštevamo. In prav zato se jih je vredno spomniti.

1. Nikoli se ne vračaj k partnerju, ki te je prevaral

Če nekdo ruši tvoje zaupanje, ti sporoča, da tvoje vrednosti ne postavlja visoko in mu ti kot oseba nisi pomemben. Vrnitev v tak odnos je kot hoja nazaj v isto nevihto. Za tega partnerja si smet, ni mu mar zate. Čim prej ga pozabi.

2. Ne dovoli, da te partner ne spoštuje

Medsebojno spoštovanje v partnerski zvezi je osnovni pogoj za pristen odnos, komunikacijo in sožitje. Kdor ti ga ne daje, ni tvoj pravi partner.

3. Vedno stoj na nogah, ko podajaš roko

To je klasično pravilo človeške dostojnosti. S tem, ko vstaneš in ponudiš oz. sprejmeš roko, pokažeš, da jemlješ sogovorca resno – ne glede na spol ali status. Sede se rokujejo samo slabiči. Izjema so seveda tisti, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali drugih objektivnih okoliščin ne morejo vstati.

4. Ne zapravljaj denarja, da bi ustvaril dober vtis

Če moraš igrati bogatejšega, pametnejšega ali bolj popolnega, kot si, potem živiš za druge in ne zase.

5. Ne pojej zadnjega kosa nečesa, česar nisi sam kupil

Majhna gesta, ki pokaže kulturo človeka. Zadnji kos je vedno simbol spoštovanja do tistega, ki je pripravil mizo. Naj zadnji kos ostane njemu.

6. Vedno stremi k temu, da postaneš boljša verzija sebe

Ne zaradi tekmovanja z drugimi, ampak zaradi miru v sebi. Napredek je osebno potovanje. Kjer postaneš zadovoljen, boš tudi ostal.

7. Življenje je vsakodnevni boj: ščiti tiste za teboj in spoštuj tiste, ki se borijo ob tebi

Ljudje, ki stojijo ob tvoji strani, so tvoj krog zaupanja. To je dragocenost, ki je ne smeš jemati za samoumevno. In ščiti šibkejše.

8. Preden odgovoriš, preštej do tri

Ta mala pavza te ščiti pred prenagljenostjo. Marsikaj bi bilo na svetu bolje, če ne bi bilo izrečeno v afektu. In besed, ko so enkrat izrečene, se ne da vzeti nazaj.

9. Nikoli, ampak res nikoli ne prosi za ljubezen ali pozornost

Če moraš prositi, potem to ni to. Ljubezen, ki jo moraš izsiliti, ni ljubezen.

10. Poskrbi za svoje telo, vežbaj vsaj štirikrat tedensko

Ne gre za videz. Gre za zdravje, energijo in dokaz, da si sposoben skrbeti zase. Telo imaš samo eno.

11. Če nisi povabljen, se ne vabi sam

Ne sili tja, kjer te ne želijo.

12. Vedno imej pri sebi nekaj gotovine

Ker včasih terminal v trgovini crkne, svet obstane, ti pa potrebuješ rešilno malenkost ali vozovnico za avtobus.

13. Bodi urejen in lepo oblečen

Obleka ni oklep ega, je simbol samospoštovanja. Ni važno, ali greš v pisarno ali v trgovino. Morda te ljubezen tvojega življenja ali pa naslednji šef čakata za vogalom.

14. Poslušaj, glej v oči in bodi prisoten

V dobi zaslonov je iskrena in prava prisotnost luksuz. Tisti, ki res posluša, izstopa.

15. Nikoli ne računaj na en sam vir prihodka

Svet je nestabilen. Tvoja varnost raste s tvojo prilagodljivostjo. Že jutri lahko ostaneš brez službe ali sredstev za preživljanje. Pametni vlagajo v različne dobrine, ki ustvarjajo prihodke ali pomenijo vir denarja, če se časi spremenijo.

