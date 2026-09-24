Avtonomna vožnja pod nadzorom

Tesla je nedavno dobila odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcija FSD (pod nadzorom), ki za navigacijo uporablja predvsem zunanje kamere vozila in umetno inteligenco, Teslinim vozilom omogoča samodejno krmiljenje, zaviranje, zavijanje, pospeševanje in menjavanje pasov, voznik pa mora biti ves čas pozoren in je odgovoren za vse manevre avtomobila. Kako je to videti v praksi?

Kmalu po objavi novice me je v aplikaciji družinske tesle čakalo obvestilo, da je na voljo posodobitev sistema. Čez nekaj deset minut me je aplikacija obvestila, da je posodobitev opravljena in da je naš električni avto pripravljen na nove dogodivščine.

Tesla časti prva dva meseca (kasneje plačate 99 evrov na mesec), zato sva se z našim družinskim e-vozilom odpravila na testno »samostojno« vožnjo. Voznik najprej v navigaciji izbere želeni cilj, pritisne kolesce na desni strani volana, ki se je doslej uporabljalo za nadzor aktivnega tempomata, zdaj pa aktivira oziroma deaktivira sistem FSD, in avto odpelje. Roke moramo pri tem imeti ali na volanu ali na stegnih, desno nogo pa je dobro imeti nekje v bližini stopalk, da lahko posredujemo.

Avto je mirno speljal, se pravilno vključil v promet in brezhibno vozil po predpisih

Avto je mirno speljal, se pravilno vključil v promet in brezhibno vozil po predpisih. Ker v avtonomnem načinu vozi zelo previdno, lahko s pritiskom na stopalko za plin malce pospešimo do največje dovoljene hitrosti, če pa pritisnemo na stopalko za zavoro ali obrnemo volan (to drugo je treba narediti malce odločneje), se sistem deaktivira in nadzor nad vozilom je v naših rokah. Pojavi se tudi okence, ki nas pozove, naj pritisnemo na gumbek z mikrofonom in Tesli sporočimo, kaj je bilo krivo za deaktivacijo funkcije FSD.

Vožnja je bila prijetna, za stres sem poskrbel sam, ker sem bil ves čas nekoliko nervozno pripravljen, da bi posredoval, če bi bilo treba. A mi ni bilo treba: avto je spremljal promet okoli sebe, zaznaval vse udeležence v prometu, opazoval semaforje in prometne znake, upočasnjeval pred ležečimi policaji, zmanjšal hitrost, kadar je opazil avto, ki se je pred menoj vključeval v promet, menjaval vozne pasove, mirno pospeševal in zaviral. Vsekakor pa nikomur ne bo odvzel prednosti ali prevozil stop znaka. Dejansko je vozil pravilneje od mene, priznam, pa se nimam za bedaka za volanom.

Teslin sistem avtonomne vožnje FSD pod nadzorom je že na voljo v Sloveniji. FOTO: Aljaž Vrabec

Avto pravočasno napove, da bo menjal smer, in vklopi smernike, upočasni in zavije. Znajde se tudi na parkirišču: ko sem se ustavil v lokalni samopostrežni, je previdno zapeljal vzvratno s parkirnega mesta, me odpeljal do zapornice in se nato vključil v promet. Edina zamera bi bila morda kakšna čudna izbira poti, a za to ni bila kriva funkcija FSD, ampak Teslin navigacijski sistem, ki za prikaz uporablja Googlove zemljevide, ki jih kombinira s podatki navigacijskih sistemov MapBox in TomTom.

Samostojna vožnja pod nadzorom seveda ne pomeni, da lahko voznik medtem brska po telefonu, bere knjigo, gleda naokoli ali, bognedaj, drema. Nikakor ne: to je z zakonom prepovedano, poleg tega te med vožnjo ves čas opazuje kamera v kabini, zato te avto že po nekaj sekundah kakršne koli nepozornosti opozori, da moraš spremljati vožnjo, če pa se za to ne zmeniš, te začne glasno opozarjati, da moraš odločno prijeti volan, saj se bo sistem FSD izklopil. Še več, po koncu vožnje s sistemom FSD ti avto poda oceno pozornosti: visoko, srednjo ali nizko. Pri zadnji ti razloži, da bo funkcija FSD pod nadzorom po petih nizkih ocenah onemogočena, potem je deset dni ne moreš uporabljati. Seveda nisem testiral, kaj se zgodi, če dobiš dovolj slabih ocen.

Samostojna vožnja pod nadzorom ne pomeni, da lahko voznik medtem brska po telefonu, bere knjigo, gleda naokoli ali drema.

Če bi vsi vozili tako po predpisih in uvidevno kot tesle, bi bilo nedvomno opazno manj nesreč. Škoda le, da smo za zdaj edini v tem delu Evrope, kjer je tovrstna avtonomna vožnja na voljo: ko se približamo državni meji, nas avto opozori, da sistem v sosednji državi ne deluje in da naj prevzamemo nadzor nad vozilom. No, že oktobra naj bi v Bruslju odločali o odobritvi asistenčnega sistema FSD na ravni Evropske unije.