Bavarec piše novo zgodbo: avtomobil ni majhen, a le ne deluje orjaški (FOTO)

BMW je z Neue Klasse, novim razredom, svoje avtomobile zastavil povsem na novo. Najprej z električnim športnim terencem iX3. Tega so premierno na trg poslali v baterijsko najbolj zmogljivi izvedbi, zdaj pa je dosegljiv tudi z malce manjšo, a še vedno zajetno baterijo.

Že na prvi pogled je BMW iX3 avtomobil, ki pri tej znamki prinaša nekaj zelo novega. Čeprav ni prav majhen (v dolžino meri 478 centimetrov), z zunanjim linijami v ta del trga prinaša nekakšno lahkotnost, še posebej v primerjavi z bavarskimi športnimi terenci zadnjih let, ki so oblikovno delovali grozeče agresivno. Morda iX3 ne bo vsakomur všeč, meni je vsekakor blizu, zlasti ker nikjer ni več kroma.

Tudi v notranjosti iX3 piše novo zgodbo. Sredinski zaslon je še tu, a je oblikovan svojsko, ni prevelik in je obrnjen k vozniku. Da je v avtomobilu pomembna predvsem vožnja, med drugim priča vzdolžni prikazovalnik informacij, ki se razteza po celotnem zgornjem robu armaturne plošče. Nastavimo si lahko različne sklope informacij, ki so tam v hipu dostopne, ta rešitev voznika ne moti in mu skoraj ne odvrača pogleda s ceste.

Svojsko je oblikovan volanski obroč, najprej se zdi, da je tako predvsem zaradi vizualnega vtisa, pa se hitro pokaže, da oba palca idealno sedeta na zanju posebej oblikovani mesti. Če kaj, za moj okus niso najbolje izvedene haptične tipke na volanu. No, testni primerek je imel volan in sedeže oblečene v usnje bele barve, česar si sam res ne bi izbral. Kar bi lahko kritiziral, je hitrost brezstičnega polnjenja telefona.

Dobro postavljeno in priročno je stikalo za vozne programe in ob njem kot nekakšen pozdrav klasiki mali valj za jakost avdionaprave. Tudi ročice za odpiranje vrat znotraj so všečne, bolj so mi ugajale kot kljuke na zunanji strani, ki sem se jih moral kar privaditi.

Sedi se spredaj odlično, zadaj je prav tako zelo prostorno, enako velja za prtljažnik. Ta ima v osnovi priročno ravno dno, ko pa ga povečamo s podrtjem zadnje klopi (v koristnem razmerju 40/20/40), je pomanjkljivost to, da naslonjala ne padejo v povsem ravno površino. Prtljažnik za kable je še spredaj.

Asistenčnih sistemov cela vrsta

»Novi razred« se krmili zelo všečno, lega je prav tako prepričljiva. BMW iX3 ima sicer lahko res veliko baterijo, tokrat pa je imel malce manjši sklop s skupno zmogljivostjo 83 kWh. Gre za šesto generacijo njihovih baterij, ki so zdaj valjaste oblike, za katodo še naprej uporabljajo kemijsko strukturo nikelj-manganovega oksida (NMC). Pogon je bil na zadnji kolesi (moč 235 kW), lahko izberete tudi s to manjšo baterijo štirikolesnega. Pričujočega tokrat nisem preizkušal na kakem zasneženem klancu. Uradna povprečna poraba je za odtenek manj kot 16 kWh/100 km. Na naši preizkušnji je bila v povprečju okoli 17 kWh, pri čemer je v ugodnih temperaturnih razmerah in pri zmerni vožnji znašala 15 kWh, na avtocesti ob lahki nogi 18, ob malce težji pa 21 kWh/100 km. To niso slabe vrednosti glede na ne ravno majhen avtomobil, v katerem pa jim je maso le uspelo zadržati pri 2,1 tone.

Asistenčnih sistemov je cela vrsta in opozarjajo kar prijazno. Avtomobil lahko ob popuščenem pedalu za plin bolj ali manj močno sam zavira in rekuperira energijo, najbolj mi je ugajal program, ki je to počel samodejno in se je tudi zelo zvezno in čuteče prilagajal vozilu pred njim.

Ob 800-voltni električni arhitekturi se lahko baterijski sklop z enosmernim tokom polni zelo hitro, proizvajalec omenja največjo moč 300 kW. Na polnilnici družbe Eleport se je v našem primeru začel polniti celo z močjo 313 kW, potem je ta postopoma upadala, od 20 do 80 odstotkov smo ga napolnili v dobrih 20 minutah. Hitreje pravzaprav ni potrebno.

BMW iX3 40 Zastopnik: BMW Slovenija, Ljubljana Cena: 62.400 evrov

(testni model 78.493 evrov) Euro NCAP (2026): *****

Še cena: beemveji nikoli niso bili poceni in tudi zdaj niso. Testni primerek iX30 40 stane v osnovi 62.400 evrov, z dodatki pa dobrih 78 tisočakov.