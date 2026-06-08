Boleče noge ob toplih dneh ne bi smele biti del vašega vsakdana

S tem pa na dolgi rok škodujete svojemu telesu in iz dneva v dan slabšate stanje svojega ožilja.

Pogosta zmota je, da so večerni ali nočni krči v mečih posledica pomanjkanja magnezija. Magnezij lahko pomaga po večjih telesnih naporih ali intenzivni aktivnosti, če pa se krči pojavljajo po običajnem dnevu, brez posebnih obremenitev, je smiselno pomisliti tudi na kronično vensko bolezen (KVB). Telo s simptomi pogosto opozarja, da je pretok krvi v venah oslabljen. Pomembno je, da teh opozorilnih znakov ne preslišimo.

ZANIMA ME VEČ

Vsebino ustvarja Vsebinski studio Delo mediji d.o.o.