V začetku novembra se mu je pridružila še rastlinska različica - Božični Vegsi, ki s tradicionalno kombinacijo jabolk, lešnikov, cimeta in aromatičnih začimb navdušuje tudi ljubitelje rastlinskih alternativ mlečnim izdelkom.

Po dveh letih, ko je Mlekarna Celeia ljubitelje Božičnega jogurta razveseljevala s priljubljeno knjigo in igro Skrivnostni božični recept, letos praznično zgodbo, ki jo ustvarjajo skupaj z veveričko in njeno druščino, nadgrajujejo z nečim zares posebnim.

Vsak nakup 10 božičnih jogurtov bo nagrajen s prazničnim darilom, ena slovenska družina pa se bo že decembra odpravila na pravljični sever, natančneje v Božičkovo vasico na Finskem, v sodelovanju z agencijo Najlepša otroška potovanja. Tam jo čakajo nepozabna doživetja v pravem zimskem pravljičnem okolju – osebno srečanje z Božičkom, vožnja s severnimi jeleni in haskiji ter številna druga čarobna doživetja.

Kako lahko sodelujete?

Vsi, ki boste do 26. decembra kupili 10 Božičnih jogurtov Zelene Doline ali njihovih rastlinskih alternativ Božični Vegsi ter se z računom prijavili na spletni strani bozicni.si, boste za svoj nakup nagrajeni s knjigo, igro ali koledarjem Skrivnostni božični recept. Med sodelujočimi, ki bodo sodelovali do 28. novembra, pa bodo žrebali glavno nagrado - nepozabno družinsko potovanje v Božičkovo vasico na Finskem. Nagrajenec/-ka se bo na čarobno popotovanje s svojo družino odpravil/-a že v letošnjem decembru.

Nagrajevanje nakupa bo trajalo vse do konca božičnih praznikov, zato vas vabijo k sodelovanju na www.bozicni.si.

V Mlekarni Celeia verjamejo, da so najlepša praznična darila tista, ki ustvarjajo spomine. In letos lahko prav Božični jogurt Zelene Doline skupaj z rastlinsko alternativno Božični Vegsi poskrbi, da bo eno od teh daril zares pravljično in vas odpeljalo naravnost tja, kjer so se vaše praznične sanje pričele že v otroštvu – do Laponske, kjer prebiva pravi Božiček.

Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia