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V začetku novembra se mu je pridružila še rastlinska različica - Božični Vegsi, ki s tradicionalno kombinacijo jabolk, lešnikov, cimeta in aromatičnih začimb navdušuje tudi ljubitelje rastlinskih alternativ mlečnim izdelkom.
Po dveh letih, ko je Mlekarna Celeia ljubitelje Božičnega jogurta razveseljevala s priljubljeno knjigo in igro Skrivnostni božični recept, letos praznično zgodbo, ki jo ustvarjajo skupaj z veveričko in njeno druščino, nadgrajujejo z nečim zares posebnim.
Vsak nakup 10 božičnih jogurtov bo nagrajen s prazničnim darilom, ena slovenska družina pa se bo že decembra odpravila na pravljični sever, natančneje v Božičkovo vasico na Finskem, v sodelovanju z agencijo Najlepša otroška potovanja. Tam jo čakajo nepozabna doživetja v pravem zimskem pravljičnem okolju – osebno srečanje z Božičkom, vožnja s severnimi jeleni in haskiji ter številna druga čarobna doživetja.
Vsi, ki boste do 26. decembra kupili 10 Božičnih jogurtov Zelene Doline ali njihovih rastlinskih alternativ Božični Vegsi ter se z računom prijavili na spletni strani bozicni.si, boste za svoj nakup nagrajeni s knjigo, igro ali koledarjem Skrivnostni božični recept. Med sodelujočimi, ki bodo sodelovali do 28. novembra, pa bodo žrebali glavno nagrado - nepozabno družinsko potovanje v Božičkovo vasico na Finskem. Nagrajenec/-ka se bo na čarobno popotovanje s svojo družino odpravil/-a že v letošnjem decembru.
Nagrajevanje nakupa bo trajalo vse do konca božičnih praznikov, zato vas vabijo k sodelovanju na www.bozicni.si.
V Mlekarni Celeia verjamejo, da so najlepša praznična darila tista, ki ustvarjajo spomine. In letos lahko prav Božični jogurt Zelene Doline skupaj z rastlinsko alternativno Božični Vegsi poskrbi, da bo eno od teh daril zares pravljično in vas odpeljalo naravnost tja, kjer so se vaše praznične sanje pričele že v otroštvu – do Laponske, kjer prebiva pravi Božiček.
Naročnik oglasne vsebine je Mlekarna Celeia