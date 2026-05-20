Brez prenove do razkošnega videza: preprosti triki za vaš dom

Dom za razkošen videz ne potrebuje nujno velike prenove, dragih kosov pohištva ali notranjega oblikovalca. Včasih veliko naredijo majhne, premišljene spremembe: lažje zavese, sveže pobarvana vrata, urejene fuge, lepša svetloba ali nekaj dobro izbranih dodatkov. Dobra novica je, da se lahko večine teh posegov lotimo sami, tudi med podaljšanim koncem tedna ali prazniki.

Eden najhitrejših načinov za spremembo prostora so zavese. Težke in temne tkanine lahko sobo hitro naredijo utrujeno, medtem ko lahke, svetle zavese prostor odprejo, naredijo bolj zračnega. Še boljši učinek dosežemo, če jih obesimo nekoliko višje od okenskega okvirja in pustimo, da segajo do tal. Tako prostor deluje višji, mehkejši in bolj urejen. Podobno preprost trik je osvežitev posteljnine. Če so rjuhe še kakovostne, barve pa smo se naveličali, jih lahko pobarvamo z barvo za tekstil. Nežni, umirjeni odtenki, denimo peščena, umazano rožnata, olivna ali sprano modra, hitro ustvarijo vtis hotelske spalnice. Pri tem pazimo, da barvamo predvsem naravne materiale, kot sta bombaž ali lan, in dosledno upoštevamo navodila proizvajalca.

Umetnine, tudi tiste, ki jih narišemo sami, požlahtnijo prostor. FOTO: Andreas Von Einsiedel/Getty Images

Kuhinjo in kopalnico lahko polepšamo s poceni, a učinkovitim trikom. Preden začnemo razmišljati o novih ploščicah, najprej temeljito očistimo in osvežimo stare, ne pozabimo na fuge. Fugirni flomaster ali barva za fuge bosta poskrbela za skoraj nov videz. Pomembno je, da površino prej dobro očistimo, odstranimo maščobo, vodni kamen in morebitno plesen, nato pa se lotimo dela. Na steklena vrata, omarice ali okna lahko namestimo okrasno folijo za steklo. Folije z videzom rebrastega ali motnega stekla prinesejo več zasebnosti, hkrati pa prostoru ne vzamejo svetlobe. Lepo delujejo v kopalnici, na hodniku, kuhinjskih omaricah ali notranjih vratih.

Manj navlake

Ne smemo pozabiti na les. Utrujena tla, stara mizica ali omarica bodo z lazuro ali oljem dobili povsem novo življenje. Temnejši odtenki pogosto delujejo bolj elegantno, vendar ni treba pretiravati. Najlepši učinek nastane, ko naravna struktura lesa ostane vidna. Eden najmočnejših, a pogosto spregledanih trikov je svetloba. Namesto ene močne stropne luči raje uporabimo več manjših virov: namizno svetilko, talno luč, diskretno osvetlitev ob knjižni polici ali svetilko nad sliko. Tako prostor postane toplejši, bolj domač in precej bolj premišljen.

Zavese dodajo prostoru mehkobo. FOTO: Alvarez/Getty Images

Tudi manj navlake lahko naredi čudeže. Ni treba, da je dom prazen in hladen, a površine naj zadihajo. Na klubski mizici pustimo knjigo, vazo ali pladenj, ne pa kopice naključnih predmetov. Pri dodatkih pogosto velja preprosto pravilo: manj, a bolj izbrano. Velik učinek imajo večje umetnine in ogledala. Ni nujno, da kupimo drago sliko. Tudi kakovosten plakat, fotografija, uokvirjen tekstil ali lasten motiv v večjem okvirju prostoru dodajo značaj. Ogledalo optično poveča sobo, ujame svetlobo in ustvari bolj odprt občutek. Za piko na i dodamo teksturo: preprogo iz jute, lanene blazine, pleteno košaro, keramično vazo ali leseno skledo. Prav kombinacija različnih materialov domu doda toplino in občutek, da je prostor urejen z okusom.