Čas za novo okrasno gredo: izberimo rastline, ki ustrezajo razmeram na vrtu

RAJ DOMA

Dokler tla ne zmrznejo, lahko posadimo številne trajnice in okrasne grmovnice; jeseni imajo rastline dobre razmere za ukoreninjenje, zato bodo spomladi hitreje začele rasti.

Vrt se je že umiril, a je še čas za zasaditev nekaterih rastlin. Pravzaprav lahko v tem času zasnujemo novo okrasno gredo. Tla so po poletju še ogreta, zrak je hladnejši, padavine pogostejše kot v vročih mesecih. Rastline izgubljajo manj vode, zato lahko razvijajo korenine, ne da bi morale hkrati poganjati veliko novih listov in cvetov. Spomladi so tako bolje pripravljene na začetek rasti. Sadike naj bodo zdrave, korenine dobro razvite. Jeseni sadimo predvsem prezimne trajnice, listopadne okrasne grmovnice in drevesa. Primeren čas je, dokler tla niso zmrznjena ali razmočena. V hladnejših in ...