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Predstavitvena informacija  |   UVOZ VOZILA

Cenejša nova in rabljena vozila iz tujine: kako do ugodnega avtomobila brez skritih presenečenj

Nakup avtomobila v tujini je lahko tudi do nekaj tisoč evrov cenejši kot na domačem trgu. Preverite prednosti, slabosti in na kaj je treba paziti pred nakupom.
FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal

FOTO: Autodeal
FOTO: Autodeal
FOTO: Autodeal
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 16. 9. 2026 | 10:11
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Cene novih in rabljenih avtomobilov v Sloveniji so v zadnjih letih opazno narasle. Vse več kupcev zato pogled usmerja čez mejo – v Nemčijo, Avstrijo, Italijo, na Nizozemsko ali celo na Švedsko, kjer je za primerljivo vozilo pogosto mogoče plačati bistveno manj. A uvoz avtomobila ni vedno tako preprost, kot se zdi na prvi pogled. V nadaljevanju si poglejmo, zakaj se nakup v tujini splača, kje se skrivajo pasti in kako se jim izogniti.

Zakaj so vozila v tujini pogosto cenejša?

  • Večji trg, večja konkurenca. Nemčija, na primer, letno proda bistveno več vozil kot Slovenija, zato je ponudba veliko širša, cene pa posledično bolj konkurenčne.
  • Večja izbira rabljenih vozil. V tujini je pogosto na voljo več vozil z manj prevoženimi kilometri in bolj popolno servisno knjižico, saj gre za trge z bogato kulturo rednega servisiranja.
  • Ugodnejši lizingi in flotne prodaje. Veliko vozil iz tujine prihaja iz podjetniških flot ali lizinških programov, kjer se avtomobili po nekaj letih redno menjajo in prodajo po ugodnejših cenah.
  • V določenih obdobjih (konec leta, menjava modelov) trgovci v tujini ponujajo večje popuste kot pri nas.
     

Prednosti nakupa vozila v tujini

  • Nižja cena – tudi po odštetju stroškov prevoza, homologacije in davkov je končni prihranek pogosto opazen, zlasti pri srednjem in višjem cenovnem razredu.
  • Širša izbira modelov in opreme – lažje najdete točno tisto barvo, motor ali paket opreme, ki ga v Sloveniji morda sploh ni na zalogi.
  • Boljša ohranjenost vozil – v državah z močno servisno kulturo (Nemčija, Avstrija, Belgija in Švedska) so vozila pogosto bolje vzdrževana.
  • Možnost nakupa vozila »kot novo« – vozila z nekaj sto ali tisoč prevoženimi kilometri, ki so bila v uporabi kot predstavitvena ali za kratkoročni najem, so lahko bistveno cenejša od povsem novih.

FOTO: Autodeal
FOTO: Autodeal

Slabosti in tveganja, na katera morate biti pozorni

  • Skriti stroški – prevoz, carinski postopki (za vozila zunaj EU), homologacija, DMV pregled in plačilo dajatve ob prvi registraciji lahko del prihranka izničijo, če jih ne izračunate vnaprej.
  • Tveganje prevare – ponarejeni kilometrski števci, prikrite nezgode ali neplačani krediti so pogostejši pri samostojnem nakupu brez preverjanja zgodovine vozila.
  • Jezikovna in birokratska ovira – komunikacija s prodajalcem, pogodbe in dokumentacija so pogosto v tujem jeziku, kar poveča možnost napak.
  • Garancija in reklamacije – uveljavljanje garancije pri prodajalcu v tujini je lahko zahtevnejše, če se po nakupu pojavi napaka.
  • Homologacija in registracija – vozilo mora ustrezati slovenskim standardom, kar zahteva dodatne postopke in čas.
  • Čas in logistika – ogled vozila, dogovor, prevoz domov in urejanje papirjev zahteva precej časa, če vse urejate sami.
     

Na kaj biti pozoren pred nakupom

  • Preverite zgodovino vozila (npr. s preverjanjem številke šasije, servisnih knjižic in evidenc o kilometrini).
  • Zahtevajte vse originalne dokumente in preverite, ali je vozilo brez bremen (krediti, lizing).
  • Preverite, ali je vozilo tehnično pregledano in ali ustreza emisijskim standardom, ki veljajo v Sloveniji.
  • Izračunajte vse stroške vnaprej: nakupna cena, prevoz, DMV, homologacija, registracija.
  • Po možnosti opravite fizični ogled vozila ali najemite zaupanja vredno osebo/podjetje, ki to opravi namesto vas.
     

Je uvoz vozila iz tujine vreden truda?

Za tiste, ki so pripravljeni vložiti čas v raziskovanje, preverjanje in urejanje dokumentacije, je odgovor pogosto da – prihranki so lahko od nekaj sto do več tisoč evrov, odvisno od modela in stanja vozila. Za tiste, ki tega časa in znanja nimajo, pa je smiselno prepustiti postopek strokovnjakom, ki poznajo trg, postopke in pasti uvoza.

FOTO: Autodeal
FOTO: Autodeal

Prepustite uvoz strokovnjakom – Autodeal.si

Če se vam zdi postopek uvoza prezahteven ali preprosto nimate časa za iskanje, preverjanje in urejanje vozila iz tujine, se lahko obrnete na Autodeal.si – enega najbolje ocenjenih uvoznikov vozil v Sloveniji (več kot 450 Google ocen 5*). Poskrbijo za celoten proces: od iskanja pravega vozila po vaših željah, preverjanja zgodovine in stanja do prevoza, homologacije in registracije v Sloveniji – vse na enem mestu, brez skrbi in skritih presenečenj.

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