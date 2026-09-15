Changanov ultra hibrid se predstavi (FOTO)

Kitajski Changan je najprej pri nas začel s povsem električnimi modeli, zdaj pa dodaja novo pogonsko izvedbo. Deepal S05, ki že obstaja kot povsem električni model, je po novem lahko tudi priključni hibrid, ki združuje električni in bencinski pogon.

E-motor ima moč 172 kW, 1,5-litrski bencinski štirivaljnik z neposrednim vbrizgom pa 60 kW, tu je še baterija LFP z zmogljivostjo 18 kWh. Na zunanjem omrežju se lahko polni z izmeničnim ali hitreje z enosmernim tokom. Če je napolnjena, lahko avtomobil samo na elektriko prevozi okoli 100 km, ob polni posodi za bencin (51 litrov) lahko skupni doseg preseže 1000 km. Lahko deluje kot zaporedni ali kot vzporedni hibrid.

Serijsko ima avtomobil tudi funkcijo V2L, ki omogoča napajanje zunanjih električnih naprav neposredno iz vozila.

S05 je sicer 4,6 metra dolg križanec, ob medosni razdalji 2,9 metra je to prostoren (tako za potnike kot za prtljago) in dobro opremljen avtomobil, v katerem prevladujejo kakovostni materiali, a je žal tudi zelo močno digitaliziran.

Redna cena se začne pri 35 tisočakih

Redna cena se začne pri 35 tisočakih in sega do 39 tisoč evrov, uvodoma so do konca leta na voljo še akcije, cena je 2000 evrov nižja ob gotovinskem nakupu. Changan je na našem trgu od pomladi. Doslej so v Sloveniji prodali 250 povsem električnih, od tega več kot polovico v akciji s Petrolom. V tem trenutku, ko ni več subvencij za e-vozila, pa računajo predvsem na priključni hibrid. Prodajno mrežo širijo, v Ljubljani so pred kratkim odprli centralno skladišče za sestavne dele za Slovenijo in Hrvaško, pravijo, da imajo tam trenutno 1,5 milijona različnih kosov.