Dišeči nadomestek vrta

RAJ DOMA

Da ne bomo vsako leto znova iskali rastlin, ki nam bodo polepšale balkon, lahko svoj prostorček pod milim nebom že zdaj spremenimo v uporabni zeleni kotiček.

S pravilno izbranimi trajnicami lahko ustvarimo dišeč zeleni kotiček, ki bo iz leta v leto lepši, rastlin pa jeseni ne bo treba seliti v stanovanje. Sivka je ena najlepših izbir za sončni balkon. Njeni vijoličasti cvetovi močno dišijo, privabljajo čebele in metulje ter ustvarijo pravi sredozemski prizor. Najpomembnejše je, da jo posadimo v dovolj velik lonec z odprtinami za odtekanje vode, saj veliko laže prenese mraz kot dolgotrajno mokro zemljo. Sivka je ena najlepših izbir za sončna mesta. FOTO: Gameover2012/Getty ImagesŽajbelj s srebrnkastimi listi je videti lepo vse leto, ob dotiku pa ...