Dišeči nadomestek vrta

Da ne bomo vsako leto znova iskali rastlin, ki nam bodo polepšale balkon, lahko svoj prostorček pod milim nebom že zdaj spremenimo v uporabni zeleni kotiček.
Galerija
Na balkonih odlično uspeva mačja meta. FOTO: Westend61/Getty Images
A. J.
16. 7. 2026 | 12:00
4:11
A+A-
S pravilno izbranimi trajnicami lahko ustvarimo dišeč zeleni kotiček, ki bo iz leta v leto lepši, rastlin pa jeseni ne bo treba seliti v stanovanje.
Sivka je ena najlepših izbir za sončni balkon. Njeni vijoličasti cvetovi močno dišijo, privabljajo čebele in metulje ter ustvarijo pravi sredozemski prizor. Najpomembnejše je, da jo posadimo v dovolj velik lonec z odprtinami za odtekanje vode, saj veliko laže prenese mraz kot dolgotrajno mokro zemljo.
Sivka je ena najlepših izbir za sončna mesta. FOTO: Gameover2012/Getty ImagesŽajbelj s srebrnkastimi listi je videti lepo vse leto, ob dotiku pa ...