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E-avtomobili rasli od konca zime, Tesla rekordna, kitajska desetina na celotnem trgu

Slovensko električno polletje.
Toliko električnih avtomobilov kot letos se v Sloveniji še ni prodalo. Foto: Blaž Samec
Toliko električnih avtomobilov kot letos se v Sloveniji še ni prodalo. Foto: Blaž Samec
Gašper Boncelj
 16. 7. 2026 | 14:00
4:33
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Prodaja avtomobilov v Sloveniji letos dosega zelo solidne številke. Po uradnih podatkih analitične družbe Ardi, ki jih pripravlja za sekcijo za osebna motorna vozila, je bil junij prodajno najuspešnejši letošnji mesec (6700 enot), v prvih šestih mesecih pa je bilo 35 tisoč na novo registriranih avtomobilov, 17 odstotkov več kot v istem lanskem obdobju. V uradnih številkah je kar veliko enodnevnih registracij, zaradi katerih je uradna statistika le ocena dejanske prodaje, ki je realno nekoliko nižja, a vseeno.

Po uradnih številkah med prodajno vodilnimi znamkami ostaja na vrhu Volkswagen (15 % trga), v prvi trojici sta z opazno večjim deležem še Škoda in Renault z 10 oziroma 9 odstotki. Med trgovskimi skupinami je daleč pred vsemi še naprej Porsche Slovenija, ki je s svojimi znamkami (VW, Škoda, Audi, Seat, Cupra) letos ustvaril 31 odstotkov trga. Družbi GA Adriatic (Renault, Dacia, MG, Nissan, Alpine) ga pripada 16 odstotkov, skupini Emil Frey Slovenija (Peugeot, Citroën, Mercedes, Leapmotor, Jeep, Fiat, Honda, Mitsubishi) pa 15 odstotkov.

Po uradnih številkah med prodajno vodilnimi znamkami ostaja na vrhu Volkswagen. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
Po uradnih številkah med prodajno vodilnimi znamkami ostaja na vrhu Volkswagen. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Znamka, ki letos izrazito izstopa po močno povečani prodaji, je ameriška Tesla, ki je imela v pol leta 1265 registracij, 170 odstotkov več kot v tem času lani, tržni delež je znašal 3,6 odstotka, s čimer se je uvrstila v prvo deseterico znamk. To je dosegla z dvema modeloma, Y in 3. Z drugim se je zavihtela tudi med najbolje prodajane avtomobile sploh. Samo junija je bilo registriranih kar 486 »trojk«, to je bil najbolje prodajani avtomobil prejšnji mesec.

860 primerkov tesle 3 je bilo registriranih v prvi polovici leta

Če pogledamo kitajske znamke, ki so aktualni fenomen, je mogoče reči, da je zdaj njihovih imen pri nas res že veliko, samo pri avtomobilih je v tabeli registracij 13 znamk. Vendar njihov skupni delež dosega (le?) 9 odstotkov, če jim prištejemo še Volvo Cars, ki je evropska znamka v kitajski lasti, pa imajo desetino. Med kitajskimi imeni, ki so doslej pridobila največ kupcev, so MG (Saic), Leapmotor, Dongfeng in Omoda/Jaecoo (če ju štejemo skupaj). Za primerjavo: japonskih znamk je na našem trgu sedem, skupaj imajo 11 odstotkov trga, od tega več kot polovico Toyota; južnokorejske so tri, s skupno 7-odstotnim deležem.

Pri pogonih je sprememba očitna: močno so napredovali električni avtomobili, ki v prodaji novih letos predstavljajo 17 odstotkov trga (lani so imeli komaj desetino); zadnje mesece je mesečna prodaja električnih presegala tisoč vozil, z več kot 1660 primerki je bila največja prav junija, ko je bil njihov delež rekordnih 24 odstotkov. Ne vemo pravzaprav, koliko so na junijsko električno rast vplivale povišane subvencije (7800 evrov), ki so za fizične osebe od sredine prejšnjega meseca na voljo za e-avtomobile, katerih cena ne presega 25 tisoč evrov. Se je pa ponudba električnih modelov nasploh letos opazno povečala, več je po ceni bolj sprejemljivih, še več takšnih prihaja na trg.

Bencinski avtomobili imajo letos v šestih mesecih še slabo polovico trga (lani 56 odstotkov); dizelski so pri 13 odstotkih (lani 15), približno toliko so v celotni prodaji udeleženi hibridi (blagi in polni skupaj); priključni hibridi imajo slabe 4 odstotke. Zelo malo se proda avtomobilov na plin, predvsem pri znamki Dacia. Pri bencinskih so vsaj po statistiki v ospredju renault clio, škoda kamiq, volkswagen t-roc, pri dizelskih škoda octavia, ford tourneo custom pa škoda kodiaq, pri hibridnih pa toyota corolla, toyota yaris cross in ford kuga. Pri električnih je daleč spredaj že prej omenjena tesla 3, za njo je mali in trenutno najcenejši električni model leapmotor T03 in potem tesla Y.

Bencinski pogon še okoli polovice, dizelski le še tržna niša

Seveda se pri nas ne prodajajo le novi avtomobili, pomemben je tudi trg rabljenih, od katerih jih veliko pride iz uvoza. Ta segment je še pred nekaj leti močno rasel, na neki točki se je število uvoženih rabljenih zelo približalo prodaji novih. Lani se je trend umiril, tako je tudi letos. V šestih mesecih je bilo uvoženih nekaj manj kot 20 tisoč rabljenih avtomobilov, kar kljub vsemu ni malo. Pri uvoženih rabljenih so še naprej najbolj zanimivi avtomobili nemških znamk, kot so Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes. Pri zadnjih treh je uvoz rabljenih vsaj dvakrat večji od prodaje novih. 

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