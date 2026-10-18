Električni trg septembra pri nas manjši: nova naročila so se za polovico zmanjšala

Prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji se je prejšnji mesec opazno, čeprav ne silovito, zmanjšala. Kot je znano, zanje od konca poletja pri nas ni več subvencij. Električnih avtomobilov se je septembra prodalo manj kot avgusta, a vendar več kot v začetnih mesecih leta. Pri tem se lahko vprašamo, kako bo naprej, se bo električni trg ustalil ali bo še naprej padal?

Po statističnih podatkih sekcije za osebna motorna vozila je bilo septembra na novo registriranih 1223 električnih avtomobilov, to je nekaj sto primerkov manj kot v prodajno najbolj vročih juniju, juliju in avgustu, pa več kot v začetku leta.

Prejšnji mesec je bilo precej registracij avtomobilov, ki na naš trg ne prihajajo sproti, ampak v večjih enkratnih količinah po poprejšnjih naročilih. Precejšnje številke so tako ustvarili pri Tesli, kjer so imeli večjo dobavo modela 3, ki ga izdelujejo na Kitajskem, že prej sta bila dva takšna primera, vmes pa so bile številke minimalne.

Velike številke je imel tokrat tudi kitajski BYD z malim modelom dolphin surf. Na naše vprašanje, kako razlagajo tako velik skok, so odgovorili, da je to posledica stabilizacije njihovih dobavnih tokov in da »je prispela večja količina vozil, večina katerih je bila vezana na že obstoječa naročila«.

Precej manjše številke kot konec pomladi in poleti pa so imeli septembra pri podjetju GA Adriatic z novomeškim renaultom twingom. Povedali so, da se odprava subvencij pozna in da so imeli kar precej odpovedi naročil.

V Evropi rekordni deleži Septembra je v marsikateri evropski državi prodaja električnih avtomobilov dosegla nov rekord, v Nemčiji je njihov delež dosegel 34 odstotkov, v Franciji pa kar 41. Po analizi okoljske organizacije Transport & Environment bo prodaja e-modelov z začetno ceno pod 25.000 evrov letos sedemkrat večja kot leta 2024, pričakujejo, da bo do konca leta na voljo 16 modelov pod to mejo. Evropski proizvajalci avtomobilov so po njihovi analizi letos prevladovali v ponudbi električnih vozil s skoraj 60 odstotki razpoložljivih modelov, v prvi polovici leta so jih dodali 16. Kitajski tekmeci so imeli 21 odstotkov in so v ponudbo dodali 11 modelov.

Kot nam je dejal Slavko Ažman s Porscheja Slovenija, ki pri sekciji za osebna motorna vozila vodi skupino za davke, število registracij e-avtomobilov prejšnji mesec ni bilo majhno, a je poudaril, da je precej drugačna slika pri novih naročilih, saj so se za polovico zmanjšala, enako se je zgodilo pri priključnih hibridih. Po njegovem mnenju še bolj vzbuja skrb dejstvo, da je manj novih naročil tudi pri avtomobilih z motorjem z notranjim zgorevanjem, kar je po oceni sekcije posledica splošne negotovosti na trgu. Ker se po njihovem mnenju ustvarja gospodarska škoda, bi si želeli, da ministrstvo za infrastrukturo in energetiko oziroma vlada čim prej sporočita dokončno odločitev o subvencijah za električna vozila.