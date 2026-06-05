EU uvaja carino za nakupovanje prek azijskih platform! Poceni paketom šteti dnevi

Le še trije tedni nas ločijo od nastopa nove evropske carinske ureditve, ki za nakupovanje na platformah, kot sta Temu in Shein, uvaja dodatne stroške za majhne pakete iz držav zunaj EU, predvsem iz Kitajske. Do zdaj so bile pošiljke v vrednosti do 150 evrov oproščene carine, kar je omogočilo eksplozijo poceni spletnega nakupovanja. Samo lani je v EU prispelo okoli 4,6 milijarde takšnih paketov, več kot 90 odstotkov pa jih je prišlo s Kitajske. Kaj se spreminja?

Do zdaj so bili paketi do vrednosti 150 evrov brez carinskih dajatev. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

Zaradi uvedbe carin se bodo kupci verjetno raje usmerili na evropske spletne trgovine, pri katerih ni dodatnih uvoznih stroškov. FOTO: Olha Danylenko/Getty Images

Od 1. julija 2026 bo za vsak paket z blagom do 150 evrov uvedena pavšalna dajatev v višini treh evrov. Ukrep bo veljal za vse spletne trgovce zunaj EU, registrirane v sistemu IOSS, kamor spadajo tudi Temu, Shein in AliExpress. Po poročanju evropskih medijev se strošek ne bo nujno obračunal na paket, temveč glede na kategorije izdelkov v pošiljki. Če bo kupec naročil majico in hlače, bi lahko plačal dve ločeni dajatvi. Če imate na Temuju ali Sheinu seznam stvari, ki jih nameravate kupiti, je smiselno preveriti cene zdaj in po 1. juliju. Pri zelo poceni izdelkih bo sprememba najbolj opazna, medtem ko bo pri dražjih izdelkih (30–100 €) vpliv relativno majhen.

Nadzor nad varnostjo

Zaradi uvedbe carin bo tako verjetno manj impulzivnih mikro nakupov, kupci pa bodo verjetno pogosteje naročali več izdelkov hkrati ali pa se bodo usmerili na evropske spletne trgovine, pri katerih ni dodatnih uvoznih stroškov. Kot je sicer znano, vse tri omenjene platforme že širijo evropsko logistiko. Ali bo dejstvo, da je izdelek že v EU, vplivalo na končno ceno, bomo videli. Če je blago že uvoženo v EU in se torej kupcu pošlje iz evropskega skladišča, se nova carinska dajatev zanj praviloma ne obračuna. Pred nakupom je torej dobro preveriti, od kod bodo izdelke poslali.

90 odstotkov paketov v EU prihaja s Kitajske.

EU želi s carinami zaščiti evropske trgovce pred nelojalno konkurenco, imeti boljši nadzor nad varnostjo izdelkov, zmanjšati ogromno število poceni pošiljk iz Kitajske, ki jih je za več milijard evrov na leto, pa tudi več prihodkov za carinske postopke. Od 1. julija bomo videli, ali bodo slovenski kupci dejansko občutili dodatne stroške ali pa jih bodo Temu, Shein in AliExpress delno subvencionirali iz svojih marž, da ne izgubijo prometa.