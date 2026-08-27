Iz skodelice lonček za rože, poskrbimo za luknjo na dnu

Stare keramične skodelice, sklede ali celo nekoliko večje skodelice za kavo lahko z malo spretnosti spremenimo v unikatne lončke za manjše rastline. Najpomembnejši korak je luknja na dnu, skozi katero bo po zalivanju odtekala odvečna voda.

Nam pa bo voda olajšala vrtanje luknje. Za glazirano keramično skodelico si pripravimo akumulatorski vrtalnik in diamantni kronski sveder, namenjen keramiki oziroma steklu. Za manjšo skodelico običajno zadostuje ena odprtina, široka približno centimeter do centimeter in pol. Pri keramičnih loncih je priporočljiv 15-milimetrski diamantni sveder. Skodelico obrnemo na glavo in jo položimo na zloženo brisačo, da je stabilnejša in da se robovi ne poškodujejo. Označimo sredino dna, si nadenemo zaščitna očala, nato pa mesto vrtanja dobro zmočimo. Sveder lahko med delom večkrat ohladimo v vodi oziroma na mesto vrtanja sproti dodajamo vodo. Še bolje je, da na keramiki ves čas ostane majhna lužica. Okoli mesta vrtanja lahko iz plastelinu podobne mase naredimo majhen obroč, ki zadrži vodo.

Pod skodelico postavimo star krožniček iz istega servisa in tako dobimo prav ličen komplet.

Najzahtevnejši je začetek, saj diamantni sveder na gladki glazuri rad zdrsne. Vrtalnik najprej držimo približno pod kotom 45 stopinj in zelo počasi naredimo majhno zarezo. Ko ima sveder oprijem, ga počasi postavimo pokonci in nadaljujemo vrtanje. Pri tem naj se nam ne mudi. Na vrtalnik ne pritiskamo z vso močjo, ampak pustimo, da diamantni rob postopoma obrusi keramiko. Če se površina ali sveder segrejeta, se ustavimo, dodamo vodo in počakamo. Premočan pritisk in pregrevanje povečata nevarnost, da skodelica poči. Ko se približujemo notranji strani skodelice, smo še posebej nežni. Zadnjih nekaj milimetrov izvrtamo počasi, saj se lahko ob nenadnem preboju odlomi večji kos keramike.

Ko imamo odprtino, skodelico dobro operemo in odstranimo ves keramični prah. Čez luknjo lahko položimo majhen košček mrežice, da zemlja ne uhaja, a vode ne sme ovirati. Nato dodamo primeren substrat in rastlino.

Z žebljem in kladivom

Za manjše skodelice so prikupne predvsem sukulente, havortije, manjše peperomije in druge rastline s skromnim koreninskim sistemom. Pod skodelico lahko postavimo star krožniček iz istega servisa in tako dobimo prav ličen komplet.

Pri posebej lepi, dragoceni ali tanki skodelici vrtanje morda ni najboljša izbira, saj ni postopka, ki bi povsem izključil možnost, da keramika poči. V tem primeru lahko rastlino pustimo v majhnem plastičnem lončku z drenažnimi odprtinami, tega pa postavimo v skodelico kot okrasni zunanji lonec. Pred zalivanjem ga vzamemo ven in pustimo, da odvečna voda odteče.

Očarljiv vrtiček lončnic ni nujno drag. FOTO: Pilar Flores/Getty Images

Pri nekaterih keramičnih posodah lahko luknjo naredimo tudi z žebljem in majhnim kladivom. Posodo obrnemo na glavo, jo položimo na večkrat prepognjeno brisačo in na sredini dna označimo mesto za odprtino. Nato na označeno mesto postavimo oster žebelj in po njem zelo nežno udarjamo s kladivom. Ne poskušamo prebiti keramike z enim močnim udarcem, ampak jo počasi krušimo oziroma drobimo, dokler ne nastane odprtina.