Kako v hladnejših dneh Saša Lendero poskrbi zase?

Zaradi nižjih zunanjih temperatur in pogostejšega dežja redkeje odpiramo okna, zaradi kuhanja, prhanja in sušenja perila pa se začne v bivalnih prostorih nabirati vlaga. In te ni malo. Štiričlansko gospodinjstvo lahko samo z vsakodnevnimi dejavnostmi v prostoru ustvari od osem do deset litrov vodne pare na dan. Prav v hladnejšem delu leta je zato še toliko pomembneje, da dom redno in učinkovito zračimo, sodobne rešitve pa nam lahko to vsakdanjo rutino precej olajšajo.

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