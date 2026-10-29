Kam z vsem jesenskim listjem?

RAJ DOMA

Listje, ki jeseni prekrije vrt, je lahko dragocena surovina za kompost in zastirko, včasih pa ga je bolje odstraniti.

Ko se drevesa otresejo listja, se začne vsakoletno grabljenje. A preden napolnimo vreče in samokolnice, premislimo, kaj lahko uporabimo na vrtu. Odpadlo listje vsebuje organske snovi, ki se z razkrajanjem vračajo v tla, izboljšujejo njihovo strukturo in pomagajo ohranjati vlago. Ni treba vsega odstraniti, saj ga lahko koristno uporabimo na več načinov. Če imamo kompostnik, je zdravo jesensko listje dobrodošlo. Najhitreje se razkraja, če ga pred dodajanjem razdrobimo s kosilnico ali drobilnikom. Plasti listov se namreč lahko zbijejo in začnejo gniti. Suho listje je bogato z ogljikom, zato ga ...