Klimo lahko izdelamo sami

Potrebujemo namizni ali stoječi ventilator, dve ali več plastenk z zamrznjeno vodo ter nizek pladenj, na katerem se bo zbiral kondenz. Plastenke napolnimo približno do treh četrtin, saj se voda med zamrzovanjem razširi, dobro jih zapremo in zamrznemo. Zamrznjene plastenke nato postavimo na nepremočljiv pladenj pred ventilator, vendar dovolj daleč od njega, da se ga ne dotikajo. Ventilator usmerimo tako, da zrak potuje mimo plastenk proti nam. Ko se led stopi, plastenke obrišemo in ponovno zamrznemo. Uporabimo lahko dva kompleta plastenk: medtem ko je eden pred ventilatorjem, drugega hranimo v zamrzovalniku.

Če želimo nekoliko bolj usmerjen tok hladnega zraka, lahko izdelamo preprosto domačo klimo iz večjega plastičnega vedra s pokrovom. Potrebujemo še izolacijski vložek iz stiropora, tri kratke kose plastične cevi, manjši namizni ventilator in zaprto plastenko z zamrznjeno vodo. Najprej na spodnjem delu stranice vedra označimo tri odprtine, skozi katere bo izhajal hladen zrak. Odprtine naj bodo med seboj oddaljene nekaj centimetrov, njihov premer pa naj bo prilagojen plastičnim cevem. Enake odprtine naredimo v izolacijskem vložku. Cevi nato potisnemo skozi vedro in stiropor tako, da nekoliko gledajo iz zunanje strani. Če se ne prilegajo tesno, lahko reže zapolnimo z lepilom, primernim za stiropor. Na sredini pokrova označimo velikost sprednjega dela ventilatorja in izrežemo odprtino. Ventilator namestimo tako, da zrak piha navzdol v vedro. Sedeti mora stabilno, vendar ga ne pritrdimo tako, da bi prekrili njegove prezračevalne odprtine ali otežili odstranitev.

Zamrznjene plastenke postavimo na nepremočljiv pladenj pred ventilator, a se ga ne smejo dotikati.

V vedro nato položimo dobro zaprto plastenko z zamrznjeno vodo. Uporabimo lahko tudi več manjših hladilnih vložkov, vendar v vedro ne nalivamo vode in ne nasipamo razsutega ledu. Pokrov zapremo, vključimo ventilator in zrak bo potoval mimo zamrznjene plastenke ter skozi stranske cevi pihal proti nam. Vedro postavimo na nepremočljiv pladenj, saj se lahko začne na plastenki in stenah nabirati kondenz. Električni del ventilatorja mora ves čas ostati nad vedrom ter ločen od ledu in vlage! Pred menjavo plastenke ali premikanjem vedra ventilator vedno izključimo iz vtičnice.

Led v skrinji

Na spletu pogosto vidimo tudi izvedbo, pri kateri majhna črpalka potiska ledeno vodo skozi bakreno cev, navito čez sprednji del ventilatorja. Tak sistem lahko hladi učinkoviteje, vendar zahteva dobro tesnjenje, primerno nizkonapetostno opremo in zanesljivo ločitev električnih delov od vode. Če nimamo ustreznega tehničnega znanja, se takšne izdelave ne lotimo. Puščanje na spoju, poškodovana cev ali prevrnjena posoda lahko povzročijo stik vode z ventilatorjem, kablom ali vtičnico. Za domačo uporabo raje izberemo zaprte zamrznjene plastenke in nespremenjen tovarniško izdelan ventilator.

Hladilne skrinje z ledom se lotimo le, če smo takšnega dela vešči. FOTO: Chatgpt

Takole izdelamo vedro z ventilatorjem. FOTO: Chatgpt

Tretja možnost je domača 'klima' iz hladilne skrinje iz stiropora in aluminijaste prezračevalne cevi. Na nasprotnih straneh skrinje izrežemo dve odprtini, ki ustrezata premeru cevi, to nato potisnemo skozi obe odprtini, da poteka po notranjosti skrinje. Reže okoli cevi zatesnimo s silikonsko tesnilno maso in počakamo, da se popolnoma posuši. Ob en konec cevi postavimo manjši ventilator, ki zrak potiska skozi njo, skrinjo pa napolnimo z ledom ali, še varneje, z zaprtimi hladilnimi vložki in zamrznjenimi plastenkami. Ko skrinjo zapremo, se zrak med potovanjem skozi ohlajeno cev nekoliko shladi in na drugem koncu piha proti nam. Ventilator mora ostati zunaj skrinje, na suhi in stabilni podlagi, pred praznjenjem vode ali menjavo ledu pa ga vedno izključimo iz vtičnice.