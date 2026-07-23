Ko nas naš dom zastruplja

RAJ DOMA

Izdelki, s katerimi opremimo, odišavimo in čistimo dom, lahko v prostor sproščajo snovi, ki jih nato vdihavamo ali zaužijemo s prahom.

Sprej za kuhinjo, odišavljeno čistilo za tla, mehčalec, dišeča sveča in električni osvežilec zraka – dandanes naredimo vse, da bi naš dom lepo dišal. Toda za kakšno ceno? Vsak izdelek posebej morda ne povzroča težav, toda njihova sočasna uporaba v slabo prezračenem prostoru ustvarja mešanico hlapnih snovi. Hlapne organske spojine se lahko sproščajo tudi iz eteričnih olj, parfumov in drugih dišav. Strokovnjaki zato svetujejo, naj čistila čim manj razpršujemo po zraku. Tekočino raje nanesemo na krpo, uporabljamo manj različnih izdelkov in med oziroma po čiščenju odpremo okna. Še posebno ...