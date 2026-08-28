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Ko se izdelek pokvari prej kot v letu

Zakon predvideva, da je obstajala že ob dobavi, razen če prodajalec dokaže drugače.
Za takšne nesreče prodajalec ne odgovarja. FOTO: Peter Cade/Getty Images

Za takšne nesreče prodajalec ne odgovarja. FOTO: Peter Cade/Getty Images

Ob normalni uporabi so vam za odlepljen podplat dolžni povračilo. FOTO: Imran Kadir Photography/Getty Images

Ob normalni uporabi so vam za odlepljen podplat dolžni povračilo. FOTO: Imran Kadir Photography/Getty Images

Če vam menjavo zavrnejo, morajo imeti utemeljen razlog. FOTO: Maskot/Getty Images

Če vam menjavo zavrnejo, morajo imeti utemeljen razlog. FOTO: Maskot/Getty Images

Za takšne nesreče prodajalec ne odgovarja. FOTO: Peter Cade/Getty Images
Ob normalni uporabi so vam za odlepljen podplat dolžni povračilo. FOTO: Imran Kadir Photography/Getty Images
Če vam menjavo zavrnejo, morajo imeti utemeljen razlog. FOTO: Maskot/Getty Images
A. J.
 28. 8. 2026 | 19:14
3:58
A+A-

Zakon o varstvu potrošnikov uporablja izraz neskladnost blaga. Če se neskladnost pokaže v enem letu od dobave izdelka, zakon predvideva, da je obstajala že ob dobavi, razen če prodajalec dokaže drugače oziroma če takšna domneva glede na naravo izdelka ali napake ni smiselna. To pomeni, da nas prodajalec pri izdelku, ki smo ga dobili pred šestimi meseci, ne more odpraviti zgolj z izjavo, da smo ga poškodovali sami. Če želi zavrniti naš zahtevek s takšno razlago, mora svojo trditev ustrezno utemeljiti in dokazati. Če je obstoj neskladnosti sporen, nas mora o tem pisno obvestiti v osmih dneh od prejema našega zahtevka.

Prodajalca o neskladnosti obvestimo najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko smo jo opazili, napako pa čim natančneje opišemo. Zahtevek je najbolje oddati pisno oziroma ob osebni oddaji zahtevati dokazilo, da ga je prodajalec prejel. Izdelek pred oddajo fotografiramo ter shranimo račun, reklamacijski zapisnik in vso drugo komunikacijo.

Prodajalca o neskladnosti obvestimo najpozneje v dveh mesecih od dneva, ko smo jo opazili.

Prodajalcu moramo omogočiti, da izdelek pregleda. Če naš zahtevek zavrne in trdi, da smo poškodbo povzročili sami, zahtevamo pisno obrazložitev in pojasnilo, na katerih ugotovitvah temelji njegova odločitev. Če se z njegovim strokovnim mnenjem ne strinjamo, lahko pridobimo mnenje drugega izvedenca ustrezne stroke. Če se nato izkaže, da je bila naša reklamacija upravičena, lahko od prodajalca zahtevamo tudi povračilo stroškov, ki so nam nastali zaradi uveljavljanja pravic, tudi stroška potrebnega izvedenskega mnenja.

Prijavo lahko podamo tudi na tržni inšpektorat ter ji priložimo račun, reklamacijski zahtevek, odgovor prodajalca in druga dokazila. Inšpektorat praviloma ne odloča o zasebnem sporu, kadar se potrošnik in prodajalec ne strinjata že o tem, ali neskladnost sploh obstaja. Lahko pa prodajalcu odredi ugoditev zahtevku, če neskladnost ni sporna oziroma je nedvomno dokazana, denimo z mnenjem izvedenca ali na drug zanesljiv način. Če spor kljub temu ostane, lahko o njem dokončno odloči sodišče.

Vrstni red

Tudi če imamo prav, praviloma ne moremo takoj zahtevati vračila kupnine. Zakon določa vrstni red: najprej zahtevamo brezplačno popravilo ali zamenjavo izdelka, pri čemer lahko izbiramo med njima, razen kadar je izbrana možnost nemogoča ali bi prodajalcu povzročila nesorazmerne stroške. Prodajalec mora skladnost praviloma vzpostaviti najpozneje v 30 dneh, ta rok pa lahko pod zakonskimi pogoji podaljša za največ 15 dni.

Prijavo lahko podamo tudi na tržni inšpektorat.

Telefon, ki smo ga kupili pred sedmimi meseci, nenadoma preneha delovati. Servis nam sporoči, da naj bi bila vzrok tekočina, čeprav vemo, da telefona nismo zmočili. Ker se je težava pokazala v prvem letu od dobave, velja zakonska domneva, da je neskladnost obstajala že ob dobavi. Prodajalec zato svoje zavrnitve ne more utemeljiti zgolj z domnevo, da smo telefon zmočili, ampak mora imeti za takšno ugotovitev ustrezne dokaze. Če se z njegovimi ugotovitvami ne strinjamo, zahtevamo pisno obrazložitev in lahko pridobimo drugo strokovno mnenje.

Če vam menjavo zavrnejo, morajo imeti utemeljen razlog. FOTO: Maskot/Getty Images
Če vam menjavo zavrnejo, morajo imeti utemeljen razlog. FOTO: Maskot/Getty Images

Podobno velja pri drugih predmetih. Če se začne čevljem po treh mesecih običajnega nošenja lepiti stran podplat, trgovec pa reklamacijo zavrne z razlago, da smo jih nepravilno uporabljali, mora to dokazati. Če na čevljih ni poškodb, ki bi jasno kazale na neprimerno uporabo, takšna trditev ni dovolj. Zahtevamo pisno pojasnilo, fotografiramo poškodbo in po potrebi pridobimo mnenje neodvisnega strokovnjaka.

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