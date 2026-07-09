Kupila je hišo, nato pa doživela šok: pod oknom so ji pustili zabojnike za smeti

Ko je kupila hišo, ni pričakovala, da bodo komunalni zabojniki za sosednji blok stali tik pod oknom njene spalnice. Neprijeten vonj, nočni hrup in nenehno odlaganje smeti so postali del njenega vsakdana, sosedje pa o prestavitvi zabojnikov nočejo niti slišati. Ali lahko lastnica hiše kljub vpisani služnosti zahteva drugačno rešitev?

Pravniki pojasnjujejo, kakšne pravice ima lastnik obremenjene nepremičnine, kdaj se mora služnost izvrševati na manj obremenjujoč način in v katerih primerih je mogoče zahtevati spremembo lokacije zabojnikov.

Kaj določa vpisana služnost, kdaj lahko zahtevate spremembo njenega izvrševanja in katere korake je smiselno narediti, preden se odločite za sodno pot? Vse odgovore in nasvete pravnikov najdete v celotnem članku na deloindom.si.