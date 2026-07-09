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Mali električni križanec iz Evrope za Evropo (FOTO)

Letos kia EV2 v Sloveniji meri na 300 do 350 kupcev; v tekmo z renaultom 4, volkswagnom ID. polo, škodo epiq.
EV2 je doslej najmanjša električna kia. FOTOGRAFIJE: Gašper Boncelj

EV2 je doslej najmanjša električna kia. FOTOGRAFIJE: Gašper Boncelj

Notranjost posnema tisto v večjih modelih.

Notranjost posnema tisto v večjih modelih.

Ima dva para vrat s potopnimi kljukami.

Ima dva para vrat s potopnimi kljukami.

V drugi vrsti je lahko fiksna klop (na fotografiji) ali dva pomična sedeža.

V drugi vrsti je lahko fiksna klop (na fotografiji) ali dva pomična sedeža.

EV2 je doslej najmanjša električna kia. FOTOGRAFIJE: Gašper Boncelj
Notranjost posnema tisto v večjih modelih.
Ima dva para vrat s potopnimi kljukami.
V drugi vrsti je lahko fiksna klop (na fotografiji) ali dva pomična sedeža.
Gašper Boncelj
 9. 7. 2026 | 18:00
3:06
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Kia ima že dokaj široko ponudbo električnih modelov, ki vsi nosijo oznako EV in ob njej pripadajočo številko. Začeli so na vrhu, zdaj se spuščajo proti manjšim, bolj dostopnim modelom; po EV 9, EV 6, EV 4 in EV 3 na naš trg prihaja še EV2.

Tako kot vsi doslej je tudi novinec pripravljen na posebni električni platformi E-GMP, ki jo ima skupina Hyundai-Kia za izključno električne modele. Kia EV2 je manjši križanec, ki v dolžino meri 406 cm. Oblikovno jasno sodi v Kijino družino električnih avtomobilov z značilnimi lučmi spredaj (zadaj so manjše) in potopnimi kljukami na dveh parih vrat.

V notranjosti je glede na ne največje zunanje mere solidno prostorna

V notranjosti je glede na ne največje zunanje mere solidno prostorna, zadaj so odvisno od izvedbe na voljo bodisi fiksna klop bodisi dva posamična vzdolžno pomična sedeža. Prtljažnik odvisno od postavitve druge vrste meri od 362 do 400 litrov. Manjši »frunk« je še spredaj.

V kabini spredaj ureditev zaznamuje podolgovat zaslon, z dvema sklopoma prikazovalnikov. Tako kot tehnično sorodni hyundai ioniq 3 ima trenutno najmanjša električna kia na voljo dve izvedbi električnega pogona, ki je speljan na sprednji kolesi. Prva različica združuje močnejši električni motor z močjo 107 kW in manjšo baterijo z 42 kWh (katoda LFP), druga pa šibkejši motor moči 99 kW in večjo baterijo s kar 61 kWh (katoda NMC). Bateriji izdeluje evropski Webasto, celice slednjemu dobavlja kitajski baterijski velikan Catl.

Uradni doseg je okoli 300 oziroma 400 km. Avtomobil ima 400-voltno električno arhitekturo in se lahko najhitreje polni z enosmernim tokom z močjo do 110 kW. Počasneje gre z izmeničnim tokom, za zdaj do moči 11 kW, na voljo bo tudi izvedba z 22 kW.

Notranjost posnema tisto v večjih modelih.
Notranjost posnema tisto v večjih modelih.
Ima dva para vrat s potopnimi kljukami.
Ima dva para vrat s potopnimi kljukami.
V drugi vrsti je lahko fiksna klop (na fotografiji) ali dva pomična sedeža.
V drugi vrsti je lahko fiksna klop (na fotografiji) ali dva pomična sedeža.

Kia EV2 je prvi Kijin električni avtomobil, ki ga izdelujejo v Evropi, konkretno v Žilini na Slovaškem. Tudi prodaja se le v Evropi. Cena za šibkejšo izvedbo se začne nekoliko nad 25 tisočaki in malce pod to mejo, če se kupec odloči za financiranje. V slednjem primeru je upravičen do najvišje subvencije 7800 evrov, sicer ta znaša 7200 evrov. Z večjo baterijo pred subvencijo stane vsaj 32 tisoč evrov. Kia EV2 bo tekmovala z modeli, kot so renault 4, volkswagen ID. polo, škoda epiq in še kateri.

Prodajni cilj za Slovenijo je od 300 do 350 vozil do konca leta. Če bo to držalo, bo to najbolje prodajana električna kia, doslej je bila to kia EV3. 

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