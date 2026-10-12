Med nevihto se ne prhamo, gospodinjskih aparatov ne uporabljamo

Ko zagrmi, se običajno umaknemo pod streho. Toda pri varnosti pred strelo je pomembno, kakšno zavetje izberemo in kaj v njem počnemo. Kot pojasnjuje Vid Zgonc, strokovnjak in raziskovalec, ki deluje na Elektroinštitutu Milan Vidmar v Ljubljani, je med nevihto nekatera opravila opravila bolje odložiti. »Hiša ali stanovanje je med nevihto eno najvarnejših mest, a nevarnost ni povsem izključena. Ob neposrednem ali bližnjem udaru se lahko del toka oziroma prenapetost prenese po električni, telekomunikacijski ali vodovodni napeljavi ter po kovinskih delih stavbe. Zato se med nevihto izogibamo neposrednemu stiku z napeljavami in priključenimi napravami,« pojasnjuje. Opozorilo, naj se med nevihto ne prhamo ali kopamo, ni nasvet brez stvarne podlage, saj je nevarnost povezana z možnostjo prenosa električnega toka po napeljavah v stavbi. »Med nevihto se tuširanje in kopanje odsvetujeta, saj se ob udaru strele lahko tok prenese po vodovodni napeljavi in drugih kovinskih povezavah v stavbi. Pri plastičnih ceveh je tveganje manjše, vendar ni povsem odpravljeno, zato je najvarneje počakati, da nevihta mine,« pojasnjuje Zgonc in dodaja, da podobno velja tudi za opravila pri kuhinjskem koritu.

Pri gospodinjskih aparatih nas skrbi, da bi jih prenapetost poškodovala, a sogovornik opozarja tudi na tveganje ob neposrednem stiku z napravo. »Največja nevarnost je poškodba naprave zaradi prenapetosti, določeno tveganje pa obstaja tudi za človeka ob neposrednem stiku z napravo ali napeljavo. Če je mogoče, teh naprav med močnejšo nevihto ne uporabljamo, če jih želimo fizično izključiti, pa to naredimo še pred nevihto,« pojasnjuje.

Odklop iz omrežja

Prepričanje, da uporaba mobilnega telefona poveča nevarnost udara, Zgonc zavrača. »Mobilni telefon ne privlači strele. V zaprtem prostoru ga lahko normalno uporabljamo, najbolje takrat, ko ni priključen na polnilnik. Na prostem telefon ne poveča bistveno nevarnosti udara – nevarno je predvsem to, da smo med nevihto na prostem.«

Kot pojasnjuje, je pri uporabi naprav pomembna njihova povezava z električnim in komunikacijskim omrežjem, zato telefon na baterijo ni v enakem položaju kot žični stacionarni telefon. »Tega med nevihto ne uporabljamo, saj se lahko prenapetost prenese po telefonskem kablu. Podobno velja za računalnike, televizorje in druge naprave, povezane z električnim, antenskim ali komunikacijskim omrežjem,« pojasnjuje.

Če želimo zaščititi občutljivo elektroniko, pritisk na gumb za izklop ni enakovreden fizičnemu odklopu kabla. »Zlasti izpostavljene so naprave, ki so hkrati povezane z več omrežji, na primer televizor, računalnik ali modem. Najboljša zaščita je kombinacija pravilne ozemljitve, prenapetostne zaščite in po potrebi sistema zaščite pred strelo,« pravi Zgonc.

Odklop priporoča predvsem pri občutljivih in dražjih elektronskih napravah, a ga moramo opraviti pravočasno. »Naprave je najbolje odklopiti še pred prihodom nevihte. Ko že grmi v neposredni bližini, ni priporočljivo hoditi od vtičnice do vtičnice in izklapljati kablov. Po zadnjem grmenju je smiselno počakati 30 minut, preden ponovno izvajamo takšna opravila.«

Tudi doma med nevihto nismo povsem varni. FOTO: Vlamin/Shutterstock

Razdelilnik s prenapetostno zaščito je lahko del zaščite naprav, vendar njegovih zmogljivosti ne smemo precenjevati. »Tak razdelilnik lahko pomaga pri manjših prenapetostih, ni pa zanesljiva zaščita pred posledicami neposrednega ali zelo bližnjega udara strele. Učinkovitejša je usklajena prenapetostna zaščita v električnem razdelilniku, pravilna ozemljitev in izenačitev potencialov, po potrebi pa tudi zaščita komunikacijskih in antenskih vodov,« pojasnjuje sogovornik.

Nevihto opazujmo iz notranjosti

Ko smo v stavbi, izberemo mesto, kjer se ne dotikamo napeljav ali kovinskih delov, povezanih z zunanjostjo. »Med nevihto je bolje imeti okna in zunanja vrata zaprta ter se ne zadrževati neposredno ob njih. Izogibamo se dotikanju kovinskih okvirjev in drugih kovinskih delov, povezanih z zunanjostjo,« pravi Zgonc in dodaja, da pokrit balkon, terasa, nadstrešek in odprta garaža niso varna zavetja pred strelo.

Pri odločitvi za umik ne čakamo prvih dežnih kapelj, že grmenje je dovolj jasen znak, da je čas za odhod v zavetje. »Če slišimo grmenje, smo dovolj blizu nevihte, da obstaja nevarnost udara strele, tudi če pri nas še ne dežuje ali je nebo deloma jasno. Strela namreč lahko udari tudi več kot 15 kilometrov od območja nevihte,« opozarja sogovornik in dodaja, da se na prosto ne vrnemo takoj, ko dež poneha. »Priporočeno pravilo za vračanje na prosto je najmanj 30 minut po zadnjem slišanem grmenju.«