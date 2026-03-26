Mednarodna konferenca o demenci: ASK 2026 »Demenca danes: izzivi in rešitve!«

Leta 2015 je kot soorganizatorka gostila izjemno odmevno 24. konferenco Alzheimer Europe, ki je v Ljubljano privabila 600 udeležencev iz 45 držav. Dogodek je predstavljal pomemben mejnik za Slovenijo, saj je Alzheimer Europe krovna evropska organizacija na področju demence, ki od leta 1991 redno organizira mednarodne konference in povezuje številne države članice. V Sloveniji je njena edina članica Spominčica – Alzheimer Slovenija.

Leta 2023 je organizirala mednarodno konferenco o demenci ASK 2023 v Mariboru, ki je bila posvečena celoviti obravnavi demence v slovenskih lokalnih okoljih in krepitvi sodelovanja med različnimi deležniki na tem področju.

Letošnja konferenca o demenci ASK 2026, že 13. po vrsti, bo 15. maja 2026 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Posvečena bo aktualnim izzivom in rešitvam na področju demence v sodobni družbi. Prireditev bo združila domače in tuje strokovnjake ter ponudila prostor za razpravo o najnovejših spoznanjih, dosežkih in izzivih na področju demence – ene najpomembnejših zdravstvenih in socialnih tem sodobne družbe.

FOTO: Spominčica

Demenca je kompleksno družbeno vprašanje, ki globoko posega v kakovost življenja oseb z njo, njihovih družin in širše skupnosti. Zaradi staranja prebivalstva postaja eden ključnih globalnih izzivov sodobnega časa. To je prepoznala tudi Generalna skupščina Združenih narodov in na pobudo svetovne organizacije Alzheimer Disease International, katere članica je tudi Spominčica – Alzheimer Slovenija, decembra 2025 demenco umestila v Deklaracijo o nenalezljivih boleznih in duševnem zdravju. S tem je bila demenca potrjena kot ena vodilnih nenalezljivih bolezni, kar pomeni, da postaja prednostna naloga javnega zdravja na svetovni ravni.

Konferenca ASK je pomembno stičišče znanja in izkušenj, saj združuje mednarodne strokovnjake s kliničnega, raziskovalnega in socialnega področja, odločevalce, predstavnike nevladnih organizacij, osebe z demenco in njihove svojce. Prav povezovanje različnih pogledov in izkušenj je ena največjih vrednosti dogodka. Namen konference je spodbujati dialog in izmenjavo dobrih praks med državami, kar je ključno za razvoj sodobnih, vključujočih in trajnostnih pristopov pri obravnavi demence.

FOTO: Spominčica

Program letošnje konference z naslovom »DEMENCA DANES: IZZIVI IN REŠITVE!« bo večplasten in vsebinsko bogat. Vključeval bo predavanja, panelne razprave in okrogle mize, ki bodo osvetlile medicinske in družbene razsežnosti bolezni. Med osrednjimi temami bodo najnovejši znanstveni dosežki in dosežki v diagnostiki, zdravljenju in razumevanju demence. Posebna pozornost bo namenjena celostni obravnavi in podpori, torej vprašanju, kako izboljšati kakovost življenja oseb z demenco in njihovih svojcev ter kako zagotoviti pravočasno in dostopno pomoč. Pomemben del razprav bo namenjen tudi politikam in strategijam. Predstavljeni bodo primeri dobrih praks in smernice za oblikovanje demenci bolj prijaznih sistemov zdravstva in socialne varnosti. V ospredju bo tudi mednarodno sodelovanje – izmenjava izkušenj med državami ter povezovanje strokovnjakov z namenom doseganja skupnih ciljev na področju raziskovanja, preventive in oskrbe.

Razprave bodo celovito zajele klinične, etične in družbene vidike demence. Udeleženci bodo imeli priložnost prisluhniti strokovnjakom različnih področij, ki se dotikajo demence, deliti lastne izkušnje in vzpostaviti nova mednarodna partnerstva. Takšna srečanja so ključna za prenos znanja v prakso in krepitev strokovnih mrež, ki omogočajo hitrejši razvoj učinkovitih rešitev.

FOTO: Spominčica

Konferenca bo prispevala k večjemu zavedanju o demenci, krepitvi dobrih praks in oblikovanju močnejših povezav med različnimi deležniki. Le z usklajenim delovanjem zdravstvenih in socialnih služb, politike in civilne družbe je mogoče ustvariti demenci prijazno okolje.

Spominčica – Alzheimer Slovenija v okviru projekta Demenci prijazna lokalna okolja, ki ga v letih 2024–2026 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, spodbuja razvoj demenci prijaznih skupnosti po Sloveniji z ozaveščanjem javnosti, vzpostavljanjem mreže Demenci prijaznih točk, organizacijo delavnic, predavanj, skupin za samopomoč in dogodkov, kot so srečanja Alzheimer Cafe. V sodelovanju z občinami, društvi in prostovoljci krepi mrežo pomoči in spodbuja vključujočo družbo, ki osebe z demenco obravnava spoštljivo ter z ustrezno strokovno in družbeno podporo.

FOTO: Spominčica

Konferenca ASK 2026 je eden ključnih trenutkov v letu 2026 za strokovno in družbeno razpravo o demenci v Sloveniji in širše. Ne gre zgolj za strokovni dogodek, temveč za pomembno družbeno sporočilo: da so razumevanje demence, zgodnje ukrepanje in solidarno delovanje skupna odgovornost. Dogodek ni namenjen le strokovnjakom, temveč vsem, ki si prizadevajo za bolj razumevajočo in vključujočo družbo, v kateri se osebe z demenco in njihovi svojci počutijo podprti, sprejeti in slišani.

Naročnik oglasne vsebine je Spominčica – Alzheimer Slovenija