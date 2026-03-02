Mojstrovina mobilne fotografije z značilnim podpisom Leica

Xiaomi je danes predstavil naslednjo generacijo pametnih telefonov serije Xiaomi 17, ki so najnovejši dosežki na področju mobilne tehnologije. Predstavljene so bile tudi z umetno inteligenco podprte naprave interneta stvari (AIoT), električni skuterji serije Xiaomi Scooter 6 in pametna ura Xiaomi Watch 5.

Xiaomi je obenem predstavil nadaljevanje partnerstva s podjetjem Leica. To je bilo nadgrajeno iz zelo uspešnega modela skupnih raziskav in razvoja v nov strateški model soustvarjanja, ki odraža globlje in celovitejše sodelovanje.

Pametni telefoni Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra in Leica Leitzphone powered by Xiaomi, razviti v okviru nadgrajenega partnerstva, postavljajo nov standard mobilne fotografije, saj združujejo vrhunske fotografske zmogljivosti z elegantnim dizajnom in trpežno, ergonomsko dovršeno zasnovo. Modela serije Xiaomi 17, ki ju podpira več kot stoletje strokovnega znanja na področju fotografije podjetja Leica, ponujata popolno izkušnjo pametnega telefona z vodilnimi zmogljivostmi fotografiranja in snemanja videoposnetkov.

Brezčasna oblika z neprekosljivo strukturo Xiaomi Guardian

Telefona serije Xiaomi 17 ponujata minimalistično obliko s poudarjeno eleganco in profesionalnim videzom. Čiste linije, gladki robovi in harmonična razporeditev elementov ustvarjajo preprosto, samozavestno vizualno identiteto, ki odraža prefinjenost zasnove. Zaradi ukrivljenosti Golden Arc, izpopolnjene s številnimi iteracijami, zagotavljata udoben in varen občutek uporabe, ultra tanki robovi okoli zaslona pa poudarjajo sodobno oblikovanje.

Xiaomi 17 Ultra je debel le 8,29 milimetra in tehta 218,4 grama ter je tanjši in lažji od predhodnikov. Ima elegantno, popolnoma ravno ohišje ter na novo oblikovan, manjši in bolj diskreten modul s kamerami. Na voljo je v beli, črni in zvezdno zeleni barvi z videzom, vrednim vrhunske naprave. Poleg privlačne oblike zasnova Xiaomi Guardian zagotavlja izjemno vzdržljivost z zaščitnim steklom Xiaomi Shield Glass 3.0 s 30 odstotkov večjo odpornostjo proti padcem v primerjavi z lanskim modelom, robustno hrbtno ploskvijo iz steklenih vlaken, aluminijastim okvirjem in zaščito IP68 pred prahom in vodo.

Za kompaktnejšo fotografsko in tehnološko izkušnjo z debelino 8,06 milimetra in težo 191 gramov poskrbi Xiaomi 17. Na voljo je v zeleni (Venture Green), rožnati (Alpine Pink), modri (Ice Blue) in klasični črni barvi. Odlikujejo ga prenovljen modul s kamerami, znatno zmanjšana ukrivljenost okvirja in 1,18-milimetrski ultra tanki robovi okoli zaslona. Z zasnovo Xiaomi Guardian z okvirjem iz aluminija 6M42, utrjenim steklom Xiaomi Shield Glass in zaščito IP68 je zasnovan za dolgotrajno uporabo.

Xiaomi in Leica: vizionarsko fotografsko sodelovanje

Xiaomi nadaljuje partnerstvo z Leico, s čimer seriji Xiaomi 17 zagotavlja profesionalno fotografsko izkušnjo. Zaradi optične obdelave Leica UltraPure in konfiguracije leč telefona zanesljivo zajameta podrobnosti v širokem razponu svetlobnih razmer, od močne dnevne do šibke svetlobe. Večplastni premaz leč zmanjšuje odseve in optične motnje, kar omogoča jasnejši prenos svetlobe do tipala. Fotografsko izkušnjo dodatno izboljšajo orodja, kot sta AI Creativity Assistant in Xiaomi HyperConnect, vključno s funkcijami deljenja datotek in nastavitvami za več kamer.

Prvo Xiaomijevo 1-palčno tipalo Light Fusion 1050L LOFIC glavne kamere telefona Xiaomi 17 Ultra uporablja napredne kondenzatorje, ki znatno povečajo zmogljivosti zaznave svetlobe za opazno izboljšanje visokega dinamičnega razpona (HDR). Kamera s periskopskim objektivom Leica, 200-milijonskim tipalom in mehansko prilagodljivo goriščno razdaljo od 75 do 100 milimetrov, izdelana po standardih Leica APO, ohranja visoko kakovost slike z minimalnim optičnim šumom. Zaradi napredne tehnologije tipal goriščna razdalja doseže celo ekvivalent 400 milimetrov oziroma 17,2-kratno povečavo. Na področju videa je podprto snemanje v formatih Dolby Vision ali ACES Log do ločljivosti 4K pri 120 sličicah na sekundo z glavno in periskopsko kamero.

FOTO: Xiaomi

Xiaomi 17 prinaša vsestranski fotografski sistem, ki temelji na vrhunskem 1/1,31-palčnem tipalu Light Fusion 950. S tehniko združevanja štirih pik v eno (Super Pixel) ustvari piko velikosti 2,4 mikrometra za impresiven dinamični razpon 13,5 EV. 60-milimetrski plavajoči teleobjektiv Leica omogoča portretno fotografijo, 5-kratno optično povečavo oziroma 20-kratno povečavo s pomočjo umetne inteligence ter natančno makro fotografijo z razdalje 10 centimetrov. Nova 50-milijonska sprednja kamera prinaša izboljšano samodejno ostrenje in snemanje v formatu Dolby Vision in Log v ločljivosti 4K pri 60 sličicah na sekundo.

Vrhunska zmogljivost in napredno napajanje

FOTO: Xiaomi

FOTO: Xiaomi

Telefona serije Xiaomi 17 poganja procesor Snapdragon 8 Elite pete generacije z jedri Oryon tretje generacije, grafiko Adreno in nevronsko enoto Hexagon podjetja Qualcomm. To zagotavlja izjemne zmogljivosti fotografiranja, snemanja videoposnetkov, večopravilnosti in igranja iger.

Nova tehnologija Xiaomi Surge Battery s 16 odstotki silicija omogoča večjo energijsko gostoto in daljšo življenjsko dobo baterije. Xiaomi 17 Ultra ima baterijo s kapaciteto 6000 mAh, ki podpira 90-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje. Baterija v Xiaomi 17 ima kapaciteto 6330 mAh ter podpira 100-vatno žično in 50-vatno brezžično polnjenje.

Napredna tehnologija zaslona

FOTO: Xiaomi

Xiaomi 17 in Xiaomi 17 Ultra uporabljata prilagojene zaslone LTPO OLED z največjo svetlostjo do 3500 kandel za odlično vidljivost v vseh svetlobnih pogojih. Frekvenca osveževanja od 1 do 120 hercev in zatemnitev z enosmernim tokom zagotavljata gladko in udobno vizualno izkušnjo z minimalnim naprezanjem oči. Uporabljeni so zaslonski paneli Xiaomi M10 z večjo svetlostjo in boljšo energetsko učinkovitostjo. Xiaomi 17 Ultra dodatno uvaja tehnologijo Xiaomi HyperRGB s prenovljeno strukturo OLED-podpik za večjo jasnost in optimizirano porabo energije.

Predstavljamo Leica Leitzphone powered by Xiaomi

FOTO: Xiaomi

Ob praznovanju 100-letnice sta podjetji razvili edinstveno mobilno napravo, ki združuje stoletno tradicijo in sodobno tehnologijo.

Leica Leitzphone ima trpežno aluminijasto ohišje z nikljevo eloksirano površino, ki v vsaki podrobnosti odraža dediščino podjetja. Programski vmesnik, ki ga je prilagodila Leica, zagotavlja fotografsko izkušnjo, osredotočeno na zmogljivost in umetniško izražanje.

Naprava ima inovativen obroč (Leica Camera Ring), fizični kolešček z natančno teksturo, ki daje vtis pravega fotoaparata, in način Leica Essential, ki poustvarja kakovost in slog fotografije ikoničnih modelov Leica, vključno z Leico M9 in Leico M3 (s filmom MONOPAN 50).

Cena in razpoložljivost Xiaomi 17 Ultra je na voljo v različici s 16 + 512 GB pomnilnika, v črni in zeleni barvi, po priporočeni ceni 1.499 evrov. Xiaomi 17 je na voljo v različici z 12 + 512 GB pomnilnika, v črni in zeleni barvi, po priporočeni ceni 1.099 evrov. Od 28. 2. do 31. 3. velja posebna promocijska ponudba, v okviru katere boste ob nakupu naprave Xiaomi 17 Ultra in/ali Xiaomi 17 prejeli darilo – Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi EU.

Naročnik oglasne vsebine je Xiaomi