Najbolj strašna noč je odlična priložnost za ustvarjanje skupaj z otroki

RAJ DOMA

Na trgovskih policah je na voljo nemalo artiklov, s katerimi lahko okrasimo dom, a težko se bodo kosali s tistimi, ki jih bomo skupaj z otroki naredili doma.

Naj si priznamo ali ne, noč čarovnic je postala predvsem za mlajše šolarje pomemben praznik, polni so idej in želja, kako bi lahko okrasili sobo, dom, da bo čim bolj strašen in bo spominjal na zakleti grad, v katerem straši, domovanje čarovnic ali polje buč. To je odlična priložnost za ustvarjanje skupaj z otroki, pri kateri prideta do izraza njihova domišljija in spretnost, rezultat so unikatni izdelki, vsi skupaj pa dobimo novo izkušnjo in kakovostno preživet skupni čas. Če steklen kozarec oblepimo s starim povojem, dobimo mumijo. Sinonim za noč čarovnic so seveda buče, a rezanje pravih ...