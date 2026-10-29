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Najuspešnejša kitajska e-znamka pri nas dobiva še en model (FOTO)

Leapmotor B03X kot mali elektkrični križanec z relativno prostorno in prilagodljivo kabino.
Leapmotor B03X je naslednji model kitajske znamke, ki ji gre prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zelo dobro. Fotografije Gašper Boncelj

Leapmotor B03X je naslednji model kitajske znamke, ki ji gre prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zelo dobro. Fotografije Gašper Boncelj

Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi

Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi

Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi Foto Gašper Boncelj

Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi Foto Gašper Boncelj

V notranjosti je tako kot pri dosedanjih modelih komaj kak gumb.

V notranjosti je tako kot pri dosedanjih modelih komaj kak gumb.

Gre za dvignjenega manjšega križanca, ki pelje v tekmo z množico evropskih proizvajalcev. Foto Gašper Boncelj

Gre za dvignjenega manjšega križanca, ki pelje v tekmo z množico evropskih proizvajalcev. Foto Gašper Boncelj

Leapmotor B03X je naslednji model kitajske znamke, ki ji gre prodaja električnih avtomobilov v Sloveniji zelo dobro. Fotografije Gašper Boncelj
Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi
Zanimiva prilagodljivost zadnje klopi Foto Gašper Boncelj
V notranjosti je tako kot pri dosedanjih modelih komaj kak gumb.
Gre za dvignjenega manjšega križanca, ki pelje v tekmo z množico evropskih proizvajalcev. Foto Gašper Boncelj
Gašper Boncelj
 29. 10. 2026 | 16:00
3:07
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Leapmotor B03X je naslednja novost kitajske znamke, ki se je pri nas pojavila šele lani, a je doslej med novimi daljnovzhodnimi tekmeci najbolj uspešna. Prodajajo pravzaprav samo e-avtomobile, v tej kategoriji zaostajajo le za Teslo. B03X je mali e-križanec, ki tekmuje z modeli, kot so kia EV2, renault 4, ford puma, škoda epiq.

Dolg je 4,3 metra, uvrstimo ga lahko med manjše športne terence na električni pogon, ki jih je na slovenskem trgu vse več. Oblika je deloma blizu drugim modelom znamke Leapmotor, pa vendar z nekaterimi drugačnimi potezami, svojske so zadnje luči.

Znotraj je tako kot pri vseh avtomobilih te znamke skoraj ekstremna digitalizacija. Volanski sistem je precej lahkoten in brez povratnih informacij, boljši vtis dajeta oblazinjenje in siceršnja sestava delov armaturne plošče. B03X se lahko pohvali s prostornostjo, tudi prilagodljivostjo. Prtljažnik ima dvojno dno, skupaj sprejme dobrih 500 litrov. Sedala zadnje klopi je mogoče dvigniti, za prevoz kakih višjih predmetov.

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Novinec ima v nasprotju z drugimi modeli te znamke sprednji pogon (tako je pripravljen le še najmanjši leapmotoror T03), baterijske celice so vgrajene v karoserijo. Kemijska sestava je LFP (katoda iz litij-železovega fosfata), skupna zmogljivost je 53 kWh, z enosmernim tokom se na hitri polnilnici najhitreje polni z močjo do 133 kW.

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Ključ je kartica, lahko ga imamo tudi v aplikaciji, to lahko delimo z več ljudmi. Avtomobil ima sicer veliko opreme, ki je večinoma zajeta že v osnovnem paketu. Stane 25 tisoč evrov, pravijo, da so zdaj, ko ni več subvencij, ceno znižali za dva tisočaka. Do konca leta naj bi prodali 80 vozil, prihodnje leto več. B03X izdelujejo v tovarni v Hangzhouju na Kitajskem, evropska proizvodnja naj bi stekla v Stellantisovem obratu v Sevilli oziroma Villaverdeju, in sicer proti koncu prihodnjega leta.

Kot je znano, je Stellantis delni lastnik Leapmotorja, tudi zato slednjega tako kot večino znamk koncerna pri nas zastopa podjetje Emil Frey Slovenija. Prihodnje leto marca pride na slovenski trg še en model, prav tako majhnih mer, a bolj klasična kombilimuzina, z oznako B03.

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Leapmotor se je na slovenskem trgu pojavil lani, danes pa je vsaj po statističnih podatkih najuspešnejša kitajska znamka. V devetih mesecih tega leta je namreč statistika zabeležila, da je bilo na novo registriranih 1028 njihovih avtomobilov, kar jim na našem trgu prinaša dvoodstotni delež. Kot rečeno, so bili z izjemo nekaj primerkov, podaljševalnikov dosega, vsi prodani avtomobili povsem električni; med temi ima Leapmotor po treh četrtletjih desetino trga, pred njim je le ameriška Tesla s 17 odstotki.

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električni pogonšportni terenciStellantisavtomobilski trgmajhni avtomobiliLeapmotor B03XLeapmotor
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