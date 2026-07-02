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Največja škoda vozi na elektriko

Športni terenec peaq je večji od kodiaqa; ima zadnji ali štirikolesni pogon.
Vozi izključno na elektriko. FOTOGRAFIJE: Škoda

Vozi izključno na elektriko. FOTOGRAFIJE: Škoda

Škoda peaq je letošnja druga novost znamke in njen največji model doslej.

Škoda peaq je letošnja druga novost znamke in njen največji model doslej.

Notranjost prinaša možnost različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste.

Notranjost prinaša možnost različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste.

Vozi izključno na elektriko. FOTOGRAFIJE: Škoda
Škoda peaq je letošnja druga novost znamke in njen največji model doslej.
Notranjost prinaša možnost različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste.
Gašper Boncelj
 2. 7. 2026 | 14:00
2:27
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Škoda je pred kratkim razkrila svojega doslej največjega športnega terenca, ki je tudi njen doslej največji električni avtomobil. Škoda peaq je dolga 487 centimetrov, njena medosna razdalja znaša 296 centimetrov, kar je 17 centimetrov več.

V oblikovalskem smislu škoda peaq tako kot nedavno predstavljeni mali epiq prinaša svetlobni podpis v obliki velike črke T. Novinca zaznamujejo potopne vratne kljuke, ki naj bi imele celo nekakšen varnostni element, da jih je mogoče aktivirati tudi ročno. Kljub velikosti peaq s kombinacijo aktivnih in pasivnih elementov za večjo aerodinamičnost zatrjevano dosega dober količnik zračnega upora 0,249.

Avtomobil ima lahko dve ali tri sedežne vrste, odvisno od konfiguracije tudi velik ali zelo velik prtljažnik. Manjšega ima še spredaj. V notranjosti izstopa sredinski večopravilni zaslon, ki je prvič postavljen pokončno.

Škoda peaq je letošnja druga novost znamke in njen največji model doslej.
Škoda peaq je letošnja druga novost znamke in njen največji model doslej.

Vetrobransko steklo novega modela ima dva detajla. Prvega so brisalci z integriranimi šobami, s katerimi naj bi bila poraba tekočine po navedbi zmanjšana za skoraj polovico. Drugi je bolj simboličen; na sovoznikovi strani vetrobranskega stekla so upodobljeni trije kolesarji, ki so poklon začetkom družbe in njenemu prvemu izdelku, kolesu Slavia.

640 kilometrov je uradni doseg vozila.

Kot rečeno, je peaq povsem električni avtomobil, ki je pripravljen na osnovi MEB in ima v osnovi zadnji pogon, po želji pa štirikolesnega. Ima dve bateriji s katodo iz nikelj-manganovega oksida (NMC) z zmogljivostjo 59 oziroma 86 kWh.

Notranjost prinaša možnost različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste.
Notranjost prinaša možnost različnih postavitev sedežev, tudi tri vrste.

Na voljo je v treh pogonskih različicah: 60, 90 in 90x. Peaq 60 uporablja manjšo baterijo in ima pogon na zadnji kolesi, največja moč je 150 kW, z enim polnjenjem zmore prevoziti do 450 kilometrov. Peaq 90 in peaq 90x sta opremljena z večjo baterijo, prvi ima pogon na zadnji kolesi (moč 210 kW), drugi pa štirikolesnega (sistemska moč 220 kW). Njun uradni doseg je 640 oziroma 610 kilometrov.

Cena peaqa naj bi se začela pri nekje 50 tisoč evrih.

 

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