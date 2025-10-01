Nenehno svež videz stanovanja: eden najbolj vročih novosti notranjega opremljanja

Od polic in omar do zof – različna podjetja s pohištvom tudi pri nas ponujajo modularne kose, ki jih lahko poljubno kombiniramo, dodajamo in odstranjujemo ter sestavljamo in razstavljamo. Takšno pohištvo pride prav, če se nameravamo v bližnji prihodnosti seliti ali če bomo prilagajali prostor spremenjenemu življenjskemu slogu – na primer otrokovi starosti ali našemu najnovejšemu hobiju. A ni nujno, da ga kupimo, dokaj poceni ga lahko izdelamo tudi sami.

Modul je del, ki ga združimo z več enakimi.

Najprej izmerimo prostor, ki ga želimo opremiti. Nato določimo funkcije, ki naj bi jih naš modularni kos pohištva opravljal. Morda bo to postelja, ki bo hkrati pisalna miza, kavč, ki bo ponoči postelja, ali kar pač menimo, da potrebujemo ali si želimo. Nato narišimo osnovne kose: kocke ali pravokotnike. Razmislimo, kako veliki morajo biti, da jih bomo lahko poljubno kombinirali. Pomagamo si lahko z merami že izdelanega modularnega pohištva, ki ga najdemo v nekaterih spletnih trgovinah. Moduli morajo biti dovolj veliki, da jih bomo lahko sestavili v uporabne kose pohištva, a še vedno dovolj majhni, da jih bo preprosto premikati. Biti morajo tudi stabilni. Razmislimo tudi o barvi in materialu. Potem je čas za premislek o tem, kako jih bomo spajali. Spoji so lahko kovinske sponke, magneti, zatiči ali preklopni mehanizmi. Za nasvet lahko povprašamo v trgovinah, kjer jih prodajajo. Potrebovali bomo še močne vijake, kotnike, ročaje za lažje premikanje in koleščke za spodnje module.

Polica ali klop

Modul izdelamo tako, da razrežemo plošče na enake dimenzije (npr. 40 × 40 cm velike kocke za knjižno polico). Vse robove zbrusimo. Deske pobarvamo in/ali polakiramo. Na koncu jih zlepimo in privijemo skupaj, da dobimo želeno obliko modula. Dodamo sisteme za pritrjevanje modulov. Če jih bomo izdelali več, naj bodo enake višine in globine, da jih bo mogoče kombinirati.

Knjižna polica se lahko spremeni v klop ali TV-omarico. FOTO: Klyaksun/Getty Images

Tudi zofa je lahko hibrid. FOTO: Victoriia Kovalchuk/Getty Images

Kako modularno pohištvo deluje v prostoru? Iz treh kock nastane knjižna polica, če dodamo še četrto in peto, dobimo klop. Vse skupaj premaknemo na drugo stran sobe in nastane TV-regal. Če nimamo svoje delavnice ali dovolj prostora za delo, so na voljo različne skupne delavnice. V Ljubljani lahko na primer uporabimo mizarske stroje, standardno in električno ročno orodje ter CNC-stroj v lesarskem labu v Centru Rog ali najamemo makerSP_CE, v Krškem pa FabLab Krško (KNOF).

Določimo funkcije, ki naj bi jih naš modularni kos pohištva opravljal.

Za modularno enoto lahko uporabimo že izdelane predmete, denimo lesene škatle in zaboje, stare predale, plastične zaboje in palete, pa tudi širše plastične ali kovinske cevi.