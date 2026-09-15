Odslej tudi Apple s prepogljivim telefonom

Apple je prejšnjo sredo končal mesece ugibanj, ki so temeljila na uhajanju informacij, maketah in govoricah. Applov veliki dogodek je bil prvi, na katerem je v vlogi izvršnega direktorja nastopil John Ternus, ki je položaj prevzel, ko se je Tim Cook po 15 letih vodenja podjetja preselil na mesto predsednika upravnega odbora.

Iphone duo je s 5,2 mm najtanjši iphone doslej.

Ameriški tehnološki gigant je spet naredil to, kar najbolje zna: vzel je že znan izdelek, ga oblikoval v svojem elegantnem minimalističnem slogu, izpopolnil in nadgradil ter poslal na trg kot nekaj najnovejšega in najboljšega na svetu. Letos je to iphone duo, Applov prvi pametni telefon s prepogljivim zaslonom.

Applov preklopnik

Iphone duo ima 7,6-palčni notranji zaslon in je najtanjši iphone doslej: ko je razprt, v debelino meri 5,2 milimetra, v zloženem stanju pa 11,3 milimetra. Samsungov fold 8 in Honorjev magic V6 sta tanjša, a Applov doslej najtanjši telefon iphone air je bil debel le 5,6 milimetra. Na zunanji strani je 5,4-palčni zaslon. Ko je telefon zložen, je velik približno kot potni list (kot Samsungov fold 8) z applovsko zaobljenimi vogali. Duo poganja enak čip A20 pro kot v iphonu 18 pro, opremljen je z dvojno kamero z 48 megapiksli ter dvema selfie kamerama, od katerih je notranja skrita pod zaslonom. Operacijski sistem ios 27 je bil posebej prilagojen za to napravo, pri čemer so upravljalni elementi premaknjeni na stran zaslona, uvedli pa so tudi funkcijo split view, ki prvič na iphonu omogoča sočasno uporabo dveh aplikacij.

John Ternus, ki je nasledil Tima Cooka in pred njim Steva Jobsa, je dobro opravil prvo nalogo. FOTO: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

Iphone duo je Applov prvi telefon s pregibnim zaslonom. FOTO: Karl Mondon/AFP

Iphone duo bo na voljo v beli in črni barvi, cena za EU na Applovi evropski spletni strani se začne pri 2369 evrih za model z 256 GB shrambe in konča pri božjastnih 3869 evrih za različico z dvema terabajtoma spomina (cene folda 8 se začno pri 1999 evrih, za fold 8 ultra pa pri 2199 evrih). Prednaročila se začnejo 16. oktobra, dobava pa je predvidena 23. oktobra.

Klasična iphona 18

Linija pametnih telefonov iphone 18 pro je dobila doslej najnaprednejši sistem kamer, kakor pravijo pri Applu. Temelji na glavni kameri s spremenljivo zaslonko, kar je pri iphonu novost, novi senzor pa je zasnovan za boljše fotografiranje pri šibki svetlobi. Glavni kameri družbo delata še ultraširokokotna in telefoto kamera s štirikratno optično povečavo slike; vse kamere imajo po 48 megapikslov.

Dobrodošla novost so tudi ročne nastavitve zaslonke, časa osvetlitve in ravnovesja beline ter preverjanje osvetlitve s pomočjo histograma na zaslonu. Iphone 18 pro in 18 pro max poganja novi čip A20 pro, izdelan v dvonanometrski tehnologiji. Močnejša naj bi bila tudi baterija.

Zmogljiva družinica: ura apple watch, telefon iphone 18 pro in slušalke airpods 5. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Iphone duo v družbi ure watch 12 FOTO: Benjamin Fanjoy/Getty Images/AFP

Na prodaj sta v črni, srebrni in ledeniški barvi ter v bordo rdeči. Cena je spet malce zrasla: za modela z 256 GB shrambe je treba odšteti 1489 oziroma 1639 evrov. Prednaročila so začeli sprejemati 12. septembra, telefoni pa bodo na voljo od 18. septembra.

Slušalke in urice

Predstavili so še brezžične slušalke airpods 5 z nadgrajenim aktivnim odpravljanjem šumov (ANC) in novo akustično arhitekturo, ki poskrbi za boljši zvok, funkcija sprotnega prevajanja (live translation), ki jo poganja umetna pamet, pa uporabniku omogoča sinhroni prevod v izbranem jeziku. Standardni model airpods 5 stane 159 evrov, različica s polnilnim ohišjem za brezžično polnjenje pa 169 evrov.

7,6 palca meri notranji zaslon, 5,4 palca pa zunanji.

Osvežili so tudi ponudbo pametnih ur. Apple watch 12 in (zmogljivejša) ultra 4 prinašata prenovljeni sistem za zaznavanje zdravstvenih funkcij, na voljo je tudi več funkcij UI: od prepoznavanja zvokov za gluhe ali naglušne uporabnike do funkcije siri recap, ki ustvarja povzetke pogovorov (in ne dobesednih prepisov). Cene se začnejo pri 449 in 899 evrih. Staš Ivanc