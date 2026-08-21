Odtok odmašimo sami

Počasno odtekanje vode, neprijeten vonj in lasje v odtoku lahko hitro pokvarijo vsakdanjo rutino v kopalnici. Mnogi takoj posežejo po agresivnih čistilih ali pokličejo vodovodarja, a je težavo pogosto mogoče odpraviti že v nekaj minutah – brez posebnega orodja in močnih kemikalij.

Mojstri domačih popravil svetujejo preprost postopek. Potrebujemo le vedro, brisačo in nekaj potrpežljivosti. Pod umivalnikom najprej poiščimo majhen mehanizem, ki upravlja odtočni čep. Preden ga razstavimo, pod cev postavimo vedro in tla zaščitimo z brisačo, saj lahko iz odtoka priteče nekaj vode.

Okoli čepa se pogosto naberejo lasje, ostanki mila, zobne paste in druga umazanija, ki zavira pretok vode.

Odvijmo oziroma odklopimo palico ali spoj, ki drži čep, nato pa čep previdno izvlecimo iz zgornjega dela umivalnika. Pred razstavljanjem lahko mehanizem tudi fotografiramo, da bomo potem dele lažje pravilno sestavili. Okoli čepa se pogosto naberejo lasje, ostanki mila, zobne paste in druga umazanija, ki zavira pretok vode. Obloge odstranimo z rokavicami ali papirnato brisačo, dele sperimo in jih nato namestimo nazaj v enakem vrstnem redu. Preden pospravimo vedro, spustimo vodo in preverimo, ali odtok normalno deluje ter ali kje pušča.

Obloge odstranimo z rokavicami. FOTO: Jacqueline Veissid/Getty Images

Namestitev mrežice

Če voda še vedno odteka počasi, je lahko umazanija ujeta v sifonu. Tudi tega je mogoče previdno odviti in očistiti, vendar si je dobro pred razstavljanjem zapomniti položaj tesnil in spojev. Pri starih, poškodovanih ali trdno zagozdenih ceveh bo veliko bolj varno poklicati strokovnjaka.

Agresivne sestavine lahko sčasoma poškodujejo določene vrste cevi.

Močna sredstva za odmaševanje sicer lahko učinkujejo hitro, vendar pa njihova pogosta uporaba ni najboljša rešitev. Agresivne sestavine lahko sčasoma poškodujejo določene vrste cevi, povzročajo dražeče hlape in dodatno obremenjujejo okolje. Kemikalij nikoli ne mešamo med seboj, saj lahko pri tem nastanejo nevarni plini.

Najboljša zaščita je preventiva: na odtok namestimo drobno mrežico in jo redno čistimo. Odstranimo čep ter iz njega poberemo lase in druge obloge, ob prvih znakih počasnega odtekanja preverimo tudi sifon. V umivalnik ne zlivajmo maščob, gostih kozmetičnih pripravkov, prav tako ne izpiramo večjih količin las.

Številni takoj posežemo po agresivnih čistilih ali pokličemo vodovodarja, a marsikaj lahko postorimo sami. FOTO: Fotografixx/Getty Images

Preprost poseg nam lahko prihrani čas, denar in nepotrebno uporabo kemikalij. Če pa voda vseeno odteka počasi ali celo zastaja, je to znak večje zamašitve, pri kateri pa bo potreben profesionalec.