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Predstavitvena informacija  |   DEMENCI PRIJAZNA SKUPNOST

Ostati del skupnosti tudi ob diagnozi demence

Kako lahko kraj, v katerem živimo, postane okolje, kjer so osebe z demenco sprejete in še vedno vključene v življenje skupnosti, njihovi bližnji pa lažje najdejo pomoč in podporo ob skrbi zanje?
Alzheimer Cafe v Vipavi FOTO: Spominčica

Alzheimer Cafe v Vipavi FOTO: Spominčica

Festival zdravja 2026 v Ljubljani FOTO: Spominčica

Festival zdravja 2026 v Ljubljani FOTO: Spominčica

Dogodek v Demenci prijazni občini Ribnica FOTO: Spominčica

Dogodek v Demenci prijazni občini Ribnica FOTO: Spominčica

Skupina za samopomoč v Ljubljani FOTO: Spominčica

Skupina za samopomoč v Ljubljani FOTO: Spominčica

Alzheimer Cafe v Demenci prijazni občini Kočevje FOTO: Spominčica

Alzheimer Cafe v Demenci prijazni občini Kočevje FOTO: Spominčica

Ustvarjanje v Centru dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica

Ustvarjanje v Centru dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica

Ustvarjanje voščilnic Center dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica

Ustvarjanje voščilnic Center dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica

Alzheimer Cafe v Vipavi FOTO: Spominčica
Festival zdravja 2026 v Ljubljani FOTO: Spominčica
Dogodek v Demenci prijazni občini Ribnica FOTO: Spominčica
Skupina za samopomoč v Ljubljani FOTO: Spominčica
Alzheimer Cafe v Demenci prijazni občini Kočevje FOTO: Spominčica
Ustvarjanje v Centru dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica
Ustvarjanje voščilnic Center dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica
Promo Slovenske novice
 16. 11. 2026 | 14:30
7:37
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Projekt Demenci prijazna lokalna okolja povezuje znanje in ljudi, ki takšno podporo gradijo v lokalnih skupnostih po celotni Sloveniji. Svoje izkušnje nam bodo predstavili na zaključnem srečanju, ki bo v ponedeljek, 23. novembra 2026, v Ljubljani.

Obisk trgovine, sprehod po soseski ali medsosedski pogovor so del našega vsakdana, ki nam daje občutek samostojnosti in pripadnosti. Osebe z demenco pri povsem vsakdanjih opravilih pogosto potrebujejo našo pomoč in razumevanje. Pomembno je, kako se na njihovo stisko odzovemo: ali znamo ustrezno pristopiti, jim prisluhniti in pomagati, da bodo lahko čim dlje in čim bolj samostojno živeli v skupnosti.

Svojci se ob skrbi za bližnje z demenco spopadajo z veliko vprašanji in izzivi. Kako razumeti spremembe pri bližnjem z demenco in kako ob skrbi zanj ohraniti tudi lastno zdravje, delo in odnose? Odgovore potrebujejo v svoji bližini, v skupnosti, ki jo poznajo in ji zaupajo. Prav temu je namenjen projekt Demenci prijazna lokalna okolja, ki ga izvaja Spominčica – Alzheimer Slovenija, sofinancira pa Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. Cilj projekta je graditi in izboljšati podporno mrežo lokalnih ustanov, društev, raznolikih deležnikov v lokalni skupnosti in njenih prebivalcev, osebe z demenco in njihove družine podpreti pri vsakdanjem življenju v skupnosti.

Podpora v domačem okolju

Alzheimer Cafe v Demenci prijazni občini Kočevje FOTO: Spominčica
Alzheimer Cafe v Demenci prijazni občini Kočevje FOTO: Spominčica

Demenci prijazno okolje je tudi okolje trgovine, kamor prihajajo osebe z demenco po vsakodnevnih nakupih, okolje občine, knjižnice, lokalne mesnice, cvetličarne in drugih. Za zaposlene v lokalnih organizacijah, ki so Demenci prijazne točke, Spominčica organizira izobraževanja in so usposobljeni, da vedo, kaj je demenca, da prepoznajo njene znake, da znajo k osebam z demenco ustrezno pristopiti in se z njimi ustrezno sporazumevati ter da znajo osebo v posamezni situaciji po potrebi usmeriti za nadaljnjo pomoč. Za osebo z demenco, ki se je na primer izgubila ali se težje znajde, je lahko miren in spoštljiv odziv zaposlenih na tistem kraju pomemben korak do večjega občutka varnosti.

Družini človeka z demenco veliko pomeni, da ima pomoč in podporo v svojem kraju. Pomembno je tudi, da se ljudje in organizacije, ki lahko ponudijo pomoč, med seboj poznajo in sodelujejo. Na te potrebe se osredotočajo lokalni odbori za demenco pod okriljem županov, ki so na pobudo Spominčice že zaživeli v Kočevju, Postojni, Vipavi, Ribnici in Razkrižju.

Festival zdravja 2026 v Ljubljani FOTO: Spominčica
Festival zdravja 2026 v Ljubljani FOTO: Spominčica

Lokalne odbore sestavljajo župani, strokovnjaki iz zdravstva in socialnega varstva, predstavniki lokalnih organizacij in svojci oseb z demenco. Skupaj lahko bolje prepoznavajo potrebe prebivalcev v lokalni skupnosti; morda potrebujejo več znanja o demenci, prostor za druženje oseb z demenco ali boljšo podporo svojcem pri skrbi za bližnjega z demenco. Zaznane potrebe skupaj naglasijo, spodbujajo izobraževanja in razvijajo primerne dejavnosti. Spominčica – Alzheimer Slovenija jim pri tem pomaga s strokovnim znanjem in koordinacijo.

Pomembno vlogo pri večji dostopnosti pomoči v lokalnih skupnostih imajo Demenci prijazne točke. Združene v mrežo Demenci prijaznih točk povezujejo občine, ambulante, trgovine, frizerske salone in druge prostore v lokalnem okolju, ki jih ljudje vsakodnevno obiskujejo. Informacije in usmeritve o demenci so tako ljudem dostopne tudi ob vsakdanjih opravkih. Močno povezana in raznolika mreža Demenci prijaznih točk v lokalni skupnosti lahko tudi družinam oseb z demenco olajša iskanje sogovornika, ki jim bo prisluhnil in pomagal poiskati pot naprej.

Prostor za dejavnosti in druženje

Ustvarjanje v Centru dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica
Ustvarjanje v Centru dejavnosti Spominčica FOTO: Spominčica

Tudi osebe z demenco potrebujejo druženje, ustvarjanje in dejavnosti, pri katerih se počutijo dobro in v njih uživajo. Center dejavnosti Spominčica v Ljubljani osebam z demenco od leta 2023 ponuja varen prostor za miselne vaje, gibanje, pogovor in ustvarjanje, vse prilagojeno zmožnostim posameznika. Ob rednih srečanjih se med udeleženci razvijejo poznanstva, pripadnost skupini, ob druženju pa skrbijo tudi za ohranjanje svojih kognitivnih sposobnosti.

Med ljudmi, ki Center dejavnosti Spominčica (CDS) redno obiskujejo, pogosto slišimo, da jim je pomembno, da imajo v tednu vsaj en dogodek, ki se ga veselijo, in ljudi, ki jih pričakujejo. Njihove družine pa nam povedo, da jim čas, ko je njihov bližnji vključen v dejavnosti, omogoči nekaj razbremenitve. Izkušnje iz CDS so dragocene, predvsem pa prenosljive tudi v druga lokalna okolja, v katerih še razmišljajo, kako podobne priložnosti ponuditi svojim prebivalcem.

Želimo si, da bi se oblike podpore osebam z demenco in njihovim bližnjim razvijale v vseh krajih in postale del življenja tamkajšnjih skupnosti, kar je tudi smisel projekta.

Ko pomoč potrebujejo tudi svojci

Skupina za samopomoč v Ljubljani FOTO: Spominčica
Skupina za samopomoč v Ljubljani FOTO: Spominčica

»Sama sem za vse in bojim se, da bom zbolela še jaz.« Tudi s takšnimi besedami svojci na svetovalnem telefonu Spominčice opisujejo svojo stisko.

Spominčica priskoči na pomoč svojcem tudi s svetovalnim telefonom, možnostjo osebnega svetovanja in skupinami za samopomoč. Pogovor z drugimi, ki imajo podobne izzive pri skrbi za bližnjega z demenco, omogoča, da svojo stisko ubesedijo in pod strokovnim vodstvom Spominčice razmislijo o naslednjih korakih pri iskanju rešitve, predvsem pa, da prejmejo informacijo, da v svoji situaciji niso in ne smejo biti sami. Podpora svojcem je pomembna tudi za osebe z demenco, saj dolgotrajna skrb zanje zahteva znanje o demenci, moč in dostopne možnosti razbremenjevanja.

Ob vsakodnevni skrbi za bližnjega z demenco so lahko svojcem v veliko pomoč razumljiva in jasna gradiva. Vodnik Živeti z demenco doma, zloženke o različnih temah, povezanih z demenco, ter vaje za spomin omogočajo, da ljudje najdejo informacije takrat, ko jih potrebujejo. Gradiva, pripravljena v okviru projekta, dopolnjujejo druge dejavnosti Spominčice, osebno svetovanje in pogovor.

Povabilo k izmenjavi izkušenj in novih zamisli

Dogodek v Demenci prijazni občini Ribnica FOTO: Spominčica
Dogodek v Demenci prijazni občini Ribnica FOTO: Spominčica

Kako lahko takšno podporno mrežo razvijete tudi v svojem kraju? Temu se bomo posvetili na zaključnem dogodku projekta Demenci prijazna lokalna okolja, ki bo v ponedeljek, 23. novembra 2026, med 10. in 16. uro v Dvorani Krka na Dunajski cesti 65 v Ljubljani.

Spoznali bomo izkušnje lokalnih odborov za demenco in društev Spominčice iz različnih delov Slovenije ter možnosti za prenos aktivnosti Centra dejavnosti Spominčica v druga okolja. Predstavitev Posvetovalnice, tj. osebnega in telefonskega svetovanja, bo temeljila na vprašanjih, s katerimi se ljudje obračajo na svetovalni telefon Spominčice. Srečanje bo priložnost za svojce, ki iščejo podporo, pa tudi za strokovne delavce, prostovoljce in predstavnike občin, ki želijo v svojem okolju razviti dostopnejše dejavnosti za pomoč in podporo njihovim prebivalcem.

Spominčica – Alzheimer Slovenija vabi na srečanje vse, ki se z demenco srečujete doma, pri svojem delu ali v svoji skupnosti, ter vse, ki želite bolje razumeti, kako lahko pomagate drugim. Pridružite se izmenjavi izkušenj in razmisleku o tem, kaj lahko skupaj naredimo, da bo pomoč osebam z demenco in njihovim družinam dostopnejša tudi v vašem kraju.

Naročnik oglasne vsebine je Spominčica

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