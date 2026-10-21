Paket res pričakujete. Bi prepoznali lažno sporočilo o dostavi?

Kako prepoznati nevarnost, še preden razkrijete svoje podatke, in kako se zaščititi tudi takrat, ko vas previdnost pusti na cedilu?

Na telefon prejmete sporočilo: »Vašega paketa nismo mogli dostaviti. Prosimo, potrdite naslov za ponovno dostavo.«

Ker paket res pričakujete, se vam obvestilo ne zdi nič nenavadnega. Kliknete na povezavo in odpre se spletna stran z logotipom dostavne službe, znanimi barvami in obrazcem za ponovno dostavo. Vpisati morate le še nekaj podatkov in plačati manjši strošek.

Toda spletna stran je lažna. Če vnesete podatke plačilne kartice, jih lahko posredujete neposredno goljufom.

In prav v tem je največja nevarnost sodobnih spletnih prevar. Pogosto se zgodijo v povsem običajnem trenutku, ko ne pričakujemo ničesar sumljivega.

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