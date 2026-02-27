Panika! Izteka se rok za prijavo davkov, vi pa ste ostali brez?! Svetujemo, kaj storiti!

V Sloveniji je trenutno sezona ekstatičnega pisanja poročil FURS-u za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2025.

To pomeni: če varčujete na banki in ste prejeli za več kot tisočaka obresti iz depozitov, ste prodajali delnice in druge vrednostne papirje ali pa vam je v mošnjo kapnilo nekaj evrov iz naslova dividend, imate le še nekaj dni časa, da kot vzoren državljan to predložite naši davčni upravi. Na podlagi oddanih napovedi vam bo cesar odmeril, kar je cesarjevega – davke, ki jih plačujemo že od pamtiveka – in jih bomo tudi letos.

Nekateri upravljavci zamujajo s poročili

A pozor! Vse ne gre tako gladko. V redakciji smo seznanjeni z več primeri, ko tuji upravitelj premoženja našemu sonarodnjaku še ni pripravil davčnega poročila za lansko leto. Povedano po domače: oddajanje napovedi FURS-u je nemogoče, če v rokah ne držite poročila, ki vam ga mora zagotoviti vaš upravitelj. Ena od bolj notoričnih pri zamujanju s pripravo poročil je nemška banka, borzni posrednik in upravitelj kriptovalut Trade Republic. Ta je med Slovenci postala precej priljubljena in jo mnogi uporabljajo za plemenitenje lastnega denarja. A ko se zatakne, lahko uporabnik le čaka, saj ima Trade Republic slabo podporo uporabnikom.

Eden od bralcev nam je tako poročal, da zadnji delovni dan februarja še vedno čaka, da mu bo Trade Republic izdal davčno poročilo za 2025, na podlagi katerega bo FURS-u oddal napoved davka od dividend. Povprašal je pri podpori, kdaj ga lahko pričakuje, a dobil zgolj robotizirani odgovor, da je »priprava poročila še v teku«.