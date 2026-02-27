  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
FINANČNA SVETOVALNICA

Panika! Izteka se rok za prijavo davkov, vi pa ste ostali brez?! Svetujemo, kaj storiti!

Vsak pravi Slovenec ve, da je do konca februarja FURS-u treba prijaviti davčne napovedi. Letos se rok zamika do ponedeljka, 2. marca, ker zadnji dan februarja pade na vikend. A kaj storiti, če od vašega upravitelja premoženja, npr. borznega posrednika, še niste prejeli davčnega poročila? Povprašali smo FURS.
Slovenski davčni urad je resnično v Davčni ulici v Ljubljani, tablo »Obvoz« pa sem dodal s pomočjo računalniške montaže, nam je pojasnil avtor te simbolične fotografije. FOTO: Dragan Arrigler, Delo
Slovenski davčni urad je resnično v Davčni ulici v Ljubljani, tablo »Obvoz« pa sem dodal s pomočjo računalniške montaže, nam je pojasnil avtor te simbolične fotografije. FOTO: Dragan Arrigler, Delo
E. N.
 27. 2. 2026 | 19:54
3:53
A+A-

V Sloveniji je trenutno sezona ekstatičnega pisanja poročil FURS-u za odmero dohodnine od dohodkov iz kapitala (dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov, obresti na denarne depozite, drugih obresti in dividend), dohodka iz oddajanja premoženja v najem ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2025. 

To pomeni: če varčujete na banki in ste prejeli za več kot tisočaka obresti iz depozitov, ste prodajali delnice in druge vrednostne papirje ali pa vam je v mošnjo kapnilo nekaj evrov iz naslova dividend, imate le še nekaj dni časa, da kot vzoren državljan to predložite naši davčni upravi. Na podlagi oddanih napovedi vam bo cesar odmeril, kar je cesarjevega – davke, ki jih plačujemo že od pamtiveka – in jih bomo tudi letos.

Nekateri upravljavci zamujajo s poročili

A pozor! Vse ne gre tako gladko. V redakciji smo seznanjeni z več primeri, ko tuji upravitelj premoženja našemu sonarodnjaku še ni pripravil davčnega poročila za lansko leto. Povedano po domače: oddajanje napovedi FURS-u je nemogoče, če v rokah ne držite poročila, ki vam ga mora zagotoviti vaš upravitelj. Ena od bolj notoričnih pri zamujanju s pripravo poročil je nemška banka, borzni posrednik in upravitelj kriptovalut Trade Republic. Ta je med Slovenci postala precej priljubljena in jo mnogi uporabljajo za plemenitenje lastnega denarja. A ko se zatakne, lahko uporabnik le čaka, saj ima Trade Republic slabo podporo uporabnikom.

Eden od bralcev nam je tako poročal, da zadnji delovni dan februarja še vedno čaka, da mu bo Trade Republic izdal davčno poročilo za 2025, na podlagi katerega bo FURS-u oddal napoved davka od dividend. Povprašal je pri podpori, kdaj ga lahko pričakuje, a dobil zgolj robotizirani odgovor, da je »priprava poročila še v teku«. 

Sledite tem korakom, svetuje davčna uprava

Kaj zdaj, smo pobarali FURS? Ta miri, samo brez panike, v ponedeljek ne bo kazni ali policaja s pendrekom na vratih. Šalo na stran, točno tole svetujejo zamudnikom:

»Davčni zavezanec naj v takem primeru do roka za vložitev napovedi, ki je letos 2. 3. 2026, odda prazno davčno napoved (napoved, kjer ni evidentiranih podatkov o dohodkih in izplačevalcih). V napoved naj vpiše svoje podatke, v polje Opombe pa navede razlog za oddajo prazne napovedi, na primer "z dokazilom izplačevalca še ne razpolagam, zato trenutno nimam podatkov o doseženih dohodkih in izplačevalcih. Napoved bom dopolnil takoj po prejemu letnega poročila".

Napoved lahko odda elektronsko preko sistema FURS eDavki, kjer izbere obrazec NF‑LD (Lastni dokument) ter v prilogo priloži izpolnjen in podpisan obrazec ustrezne napovedi za posamezno vrsto dohodka, npr. napoved DOH-DIV za dividende. Čeprav se sicer za elektronsko vložitev napovedi dividend uporablja obrazec DOH-DIV, ga v tem primeru ni mogoče uspešno oddati, ker zavezanec nima podatkov o dohodku in izplačevalcu, ki pa so pri obrazcu napovedi obvezni.« 

Če uporabnik iz kakršnega koli vzroka ni vešč uporabe eDavkov, lahko obrazec odda tudi osebno ali po pošti pri pristojnem finančnem uradu. Ko zavezanec prejme davčno poročilo, naj nemudoma vloži popravek prvotno vložene napovedi. Popravek napovedi vloži na enak način kot prvotno napoved. Napoved je mogoče popravljati do izdaje odločbe.

Več iz teme

FursdavkiporočiloSlovenija
ZADNJE NOVICE
20:00
Razno
MILENA SVETUJE

Starši mi ne očitajo, da ne vem, kdo je oče mojega otroka, a zdi se mi, da se jim gnusim

Pisala nam je bralka, ki priznava, da jo vleče drugam, stran od lastnega otroka.
Milena Miklavčič27. 2. 2026 | 20:00
19:54
Lifestyle  |  Svetovalnica
FINANČNA SVETOVALNICA

Panika! Izteka se rok za prijavo davkov, vi pa ste ostali brez?! Svetujemo, kaj storiti!

Vsak pravi Slovenec ve, da je do konca februarja FURS-u treba prijaviti davčne napovedi. Letos se rok zamika do ponedeljka, 2. marca, ker zadnji dan februarja pade na vikend. A kaj storiti, če od vašega upravitelja premoženja, npr. borznega posrednika, še niste prejeli davčnega poročila? Povprašali smo FURS.
27. 2. 2026 | 19:54
19:23
Lifestyle  |  Stil
NE BO POCENI

Tesla z veliko novostjo v Sloveniji (FOTO in VIDEO)

Danes so odprli naročila.
27. 2. 2026 | 19:23
18:50
Novice  |  Kronika  |  Doma
NI POŠKODOVANIH

V Ljubljani iztiril vlak, nastala je večja škoda

Nobena izmed oseb na vlaku ni bila poškodovana, nastala pa je večja škoda na vlakovni kompoziciji in železniški infrastrukturi.
27. 2. 2026 | 18:50
18:26
Novice  |  Slovenija
ŽE PREVOZNA

Na primorki zagorelo vozilo, avtocesto so takoj zaprli

Primorska avtocesta je bila med Uncem in Postojno proti Kopru zaprta, zdaj je ponovno odprta, ostaja pa zaprt vozni pas.
27. 2. 2026 | 18:26
18:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Barva vaših vhodnih vrat razkriva več, kot si upate priznati – preverite, kaj pove o vas

Vhodna vrata so prvi stik obiskovalca z našim domom. In čeprav jim v resnici navadno ne posvečamo veliko pozornosti, o nas povedo več, kot bi si morda mislili.
27. 2. 2026 | 18:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
POŠKODBA

Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 08:24
Promo
Lifestyle  |  Stil
SLASTNO

Ideja za kosilo: okusen obrok v pičlih treh minutah

Pomanjkanje časa ne bo več izgovor za to, da bi si privoščili okusno kosilo.
Promo Slovenske novice23. 2. 2026 | 06:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
OSTEOPOROZA

Je osteoporoza res začetek konca?

Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
Promo Slovenske novice18. 3. 2025 | 08:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ENERGETSKA UČINKOVITOST

Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
23. 2. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DOMAČA OPRAVILA

Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
23. 2. 2026 | 09:51
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
MOŠKA MODA

»Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
25. 2. 2026 | 16:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki