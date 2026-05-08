RAJ DOMA

Pasti poceni nakupovanja: napačne ali zavajajoče oznake, veliko težkih kovin ali drugih nevarnih snovi

Naročanje izdelkov v spletnih trgovinah oziroma pri prodajalcih zunaj EU ni vedno varno.
Nekatera oblačila vsebujejo barve ali kemične snovi, ki niso skladne z evropskimi zahtevami in lahko dražijo kožo ali povzročajo alergije. FOTO: Alistair Berg/Getty Images

Pri izdelkih za otroke bodimo zelo previdni. FOTO: Jamie Grill/Getty Images

Kupujmo premišljeno in ne kar vsevprek. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

A. J.
 8. 5. 2026 | 18:34
Če kupujemo izdelke pri prodajalcih zunaj Evropske unije (EU), moramo biti zelo previdni, saj morda ne izpolnjujejo evropskih varnostnih predpisov glede kemikalij, označevanja, delovanja in varnosti. Uvoz iz tretjih držav omogoča dostavo izdelkov, ki v EU ne bi smeli biti na trgu. EU ima zelo stroge predpise, kot je REACH, ki omejuje uporabo številnih škodljivih snovi, na primer težkih kovin ali določenih mehčalcev v potrošniških izdelkih; uvoz iz držav z manj strogimi pravili tega morda ne spoštuje.

Pri otroških igračah so se pojavljale označitve, ki bi morale biti prepovedane.

Raziskave evropskih organizacij in potrošniških združenj so pokazale, da večina testiranih izdelkov iz Temuja ne ustreza standardom EU. Pri testu 162 nakupov je približno 70 odstotkov izdelkov kršilo evropske varnostne standarde, tako pri otroških igračah kot USB-polnilcih. Preverjanja so pokazala, da so nekateri izdelki vsebovali napačne ali zavajajoče oznake, visok nivo težkih kovin ali drugih nevarnih snovi. Poročila potrošniških organizacij navajajo, da so se pri otroških igračah in drugih potrošniških izdelkih pojavljale označitve, ki bi morale biti prepovedane.

Informacije o nevarnih izdelkih

Tvegano je tudi nakupovanje oblačil, kozmetike ali dodatkov, saj je bila v nekaterih primerih odkrita višja koncentracija nevarnih kemikalij, kot velja v Evropi. Znak CE naj bi pomenil, da je izdelek v skladu z minimalnimi varnostnimi zahtevami EU, a pri nekaterih zelo poceni izdelkih je lahko znak napačno ali zavajajoče uporabljen, saj ni nujno, da so bile opravljene resnične neodvisne preverbe. Pravo neodvisno potrdilo, kot je znak GS (tudi TÜV ali DEKRA preverjanje), daje večjo zanesljivost.

Če izdelek ni uvožen prek trgovca ali distributerja znotraj EU, ste lahko kot kupec formalno sami uvoznik. To pomeni, da ste odgovorni za skladnost s pravili, kar zaplete reklamacijo ali odškodnino v primeru poškodb ali škodljivih posledic za zdravje. Tudi Safety Gate, informacijski sistem EU za hitro izmenjavo informacij, zbira informacije o nevarnih izdelkih, ki so bili prijavljeni kot neustrezni, a mnogi izdelki pridejo do potrošnikov, preden se to zazna.

Kot kupci se lahko zaščitimo tako, da preverimo trgovca, poiščemo fizični naslov, kontakt in distributerja v EU. Preverimo oznake: CE je minimum, GS/TÜV pomeni neodvisno preverjanje. Preberemo opise in certifikate – če jih ni ali so dvoumni, moramo biti previdni. Posebno pozorni bodimo pri izdelkih, ki pridejo v stik s kožo ali so namenjeni otrokom, kot so kozmetika, otroške igrače, oblačila in elektronski dodatki. Na portalu EU Safety Gate najdemo opozorila o nevarnih izdelkih.

Med izdelki, pri katerih lahko pride do resnih varnostnih ali zdravstvenih težav, izstopajo predvsem otroške igrače in pripomočki, ki lahko vsebujejo majhne dele, ki se odlomijo in povzročijo zadušitev, ali nevarne kemikalije v barvah in materialih. Tveganja obstajajo tudi pri elektronskih napravah, polnilcih, adapterjih, saj neustrezni materiali ali pomanjkljivi deli ali varnostni standardi lahko povzročijo pregrevanje, kratki stik, električni udar ali celo požar.

Tveganja obstajajo tudi pri elektronskih napravah.

Nevarnost se skriva v kozmetiki, oblačilih, nekatera vsebujejo barve ali kemične snovi, ki niso skladne z evropskimi zahtevami in lahko dražijo kožo ali povzročajo alergije.

Tudi pri očalih in sončni zaščiti je treba biti previden, saj pogosto manjka pravilna UV-zaščita, kar lahko škodi očem, namesto da jih zaščiti. Podobno velja za kuhinjske pripomočke; plastični materiali ali premazi lahko pri segrevanju sproščajo nepreverjene snovi, ki lahko pronicajo v hrano.

