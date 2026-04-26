Pivo za rože? Ta trik navdušuje vrtičkarje

Vse okoli nas cveti. Pomlad nas kliče, da si jo pogledamo pobližje. Dnevi so daljši, sonce močnejše, balkoni, terase in vrtovi znova postajajo naši mali zeleni kotički. Vendar pa vse to bujno cvetje ne pride kar samo od sebe. Poleg rednega zalivanja in odstranjevanja suhih delov potrebujejo rastline namreč tudi nekaj dodatne hrane.

Na družbenih omrežjih je polno vrtnarskih skupin. V eni izmed njih je nekdo razkril prav poseben trik, ki pravi, da je skrivnost njegove cvetoče terase, ki slovi po tem, da je daleč najlepša v okolici, v pivu, razredčenim z vodo. Kot je zapisal, v dvolitrsko plastenko nalije približno 100 mililitrov piva, do vrha prilije vodo, dodobra pretrese, s to mešanico pa potem enkrat na teden zaliva balkonsko cvetje in sobne rastline. Po njegovih besedah pivo spodbuja rast, rastline naj bi bile bolj zdrave, cvetovi bogatejši. Z njim občasno obriše tudi liste sobnih rastlin, saj jim daje izjemno lep sijaj. Pod objavo so se hitro usuli komentarji. Marsikdo je dodal, da postopek s pivom že dolgo uporablja in da prav zares deluje.

Na bananinem olupku

Naravnih rešitev je seveda še veliko več. Bananini olupki so med vrtičkarji zelo priljubljeni, še posebno za vrtnice. Vsebujejo kalij, fosfor, kalcij in magnezij, hranila, ki pomagajo rastlinam pri rasti in cvetenju. Olupke lahko narežemo in zakopljemo ob korenine ali pa jih dodamo kompostu. Več vrtičkarjev pravi, da so njihove vrtnice po takšni negi znova zaživele.

Tudi krompir je koristen na vrtu. Krompirjevi olupki lahko služijo kot naravno gnojilo, saj vsebujejo kalij, ki pomaga rastlinam pri močnejši rasti in cvetenju. Za orhideje lahko pripravimo preprosto domačo mešanico: en ali dva sveža neolupljena krompirja narežemo, zmešamo z litrom vode in tekočino precedimo. Priporočljivo je, da z njo potem dvakrat na mesec popršimo liste in zemljo orhidej, še najbolje bo, da to storimo zjutraj ali zgodaj popoldne.

Niti jajčnih lupin nikar ne zavrzimo. Posušimo jih, zdrobimo in vmešajmo v zemljo. So naraven vir kalcija in drugih mineralov, ki bogatijo tla. Poleg tega lahko zdrobljene lupine posujemo okoli občutljivih rastlin, saj njihovi ostri robovi odvračajo polže ter nekatere druge škodljivce. Uporabne so celo pri vzgoji sadik. Polovico jajčne lupine napolnimo s prstjo, vanjo zasejmo seme, nato pa mlado rastlino kar z lupino vred presadimo v zemljo. Lupina se bo razgradila in rastlini dodala hranila. Na videz drobni triki, ki pravzaprav nič ne stanejo, bodo naredili na vrtu zares veliko in opazno razliko. Kdo ve, morda pa bo letos prav naš balkon tisti, ki bo kradel poglede mimoidočih.