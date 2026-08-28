Po poletju lasem povrnite zrcalni sijaj

Za vas smo pripravili celovito rutino, ki lasem povrne mehkobo in prožnost ter ustvari priljubljeni učinek zrcalno sijočih oziroma »glass hair« las.

Poletni meseci so za lase precej zahtevni. Pogosta izpostavljenost soncu, kopanje v morju ali bazenu ter sušenje na zraku lahko prispevajo k temu, da lasna povrhnjica postane bolj hrapava. Svetloba se od nje ne odbija več enakomerno, zato so lasje videti pusti, utrujeni in manj urejeni. Hitreje se zapletajo, težje oblikujejo in so bolj nagnjeni h krepastosti ter lomljenju.

Za povrnitev njihovega zdravega videza potrebujemo premišljeno rutino, ki združuje nežno čiščenje, globinsko nego, glajenje in primerno zaščito pred toploto.

Prvi korak: nežno čiščenje s šamponom Keune Radiant Gloss

FOTO: Keune

Vsaka dobra rutina se začne s pravilnim umivanjem. Lase najprej očistite s šamponom Radiant Gloss, ki jih pripravi na nadaljnje korake nege. Šampon nanesite predvsem na lasišče in ga nežno vmasirajte, pri tem pa las ne drgnite ali grobo zapletajte.

Med izpiranjem pustite, da pena steče po dolžinah. Tako jih boste očistili brez nepotrebnega mehanskega obremenjevanja. To je še posebej pomembno pri suhih, tankih ali lomljivih laseh, ki so v mokrem stanju občutljivejši.

Drugi korak: globinska nega s Keune Illuminating Hair Gloss

Po umivanju sledi Illuminating Hair Gloss, fluidni tretma, ki lasem zagotavlja globinsko nego in pomaga ustvariti izrazit sijaj. Njegova lahkotna fluidna tekstura se lepo razporedi po laseh ter pripomore k bolj gladki in sijoči površini.

Ko je lasna povrhnjica zglajena, se svetloba od nje odbija enakomerneje. Prav to ustvari zrcalni zaključek, značilen za trend »glass hair«. Lasje so po uporabi videti bolj negovani, na dotik pa mehkejši in prožnejši.

Za maksimalen sijaj Illuminating Hair Gloss vključite v rutino skupaj z negovalno masko. Tako boste združili učinek intenzivnega leska z nego, ki jo potrebujejo suhe dolžine in konice.

FOTO: Keune

Bogatejši tretma za zelo suhe lase

Če so lasje po poletju zelo suhi, grobi ali brez življenja, lahko svojo običajno masko spremenite v še bogatejši tretma. V masko dodajte nekaj kapljic seruma Illume Infusion, izdelka dobro premešajte in nato nego enakomerno razporedite po dolžinah ter konicah.

S tem preprostim korakom masko obogatite z dodatnim učinkom glajenja, sijaja in nadzora nad krepastostjo. Takšen tretma je posebej primeren za lase, ki so bili pogosto izpostavljeni soncu, morski vodi, kloru, vročemu zraku ali rednemu toplotnemu oblikovanju.

Nasvet za lase, ki se lomijo

Če opažate, da se lasje pogosto lomijo, jim lahko dodatno zaščito zagotovite že pred umivanjem. Na suhe dolžine in konice predhodno nanesite nekaj kapljic seruma Illume Infusion in ga nežno razporedite po laseh.

Takšen predtretma pomaga lase zmehčati, zmanjšati trenje in omejiti možnost mehanskih poškodb med umivanjem. Lasje se namreč lahko poškodujejo tudi zaradi grobega drgnjenja, zapletanja in vlečenja, še posebej takrat, ko so mokri in občutljivejši.

Med umivanjem zato z njimi ravnajte nežno. Šampona ne drgnite v dolžine, mokrih las ne ožemajte z močnim zvijanjem in jih po umivanju ne drgnite z brisačo. Odvečno vodo raje nežno popivnajte. Kombinacija primernega predtretmaja in nežnega ravnanja lahko pomaga zmanjšati lomljenje in ohraniti lepši videz dolžin in konic.

Serum Illume Infusion pred toplotnim oblikovanjem

Illume Infusion je pomemben korak tudi pred uporabo sušilnika, likalnika ali kodralnika. Lasem zagotavlja toplotno zaščito do 230 °C oziroma 450 °F, hkrati pa jih pomaga zgladiti in zmanjšati krepastost.

Pred sušenjem ga enakomerno razporedite po laseh, predvsem po dolžinah in predelih, ki se hitro naelektrijo ali izgubijo gladko obliko. Izdelek zagotavlja do 48 ur nadzora nad krepastostjo, zato je odlična izbira za vse, ki si želijo obstojnejšega, urejenega in sijočega rezultata.

FOTO: Keune

Za gladek, profesionalno feniran videz sušilnik med sušenjem usmerjajte od korenin proti konicam. Tako pomagate zgladiti površino las in ustvariti bolj sijoč zaključek. Če uporabljate likalnik ali kodralnik, izberite temperaturo, primerno svojemu tipu las, ter pripomoček uporabljajte samo na popolnoma suhih laseh.

Ne zagotavlja vsako olje zaščite pred toploto

Pogosta napaka pri negi las je prepričanje, da vsako olje samodejno zagotavlja tudi toplotno zaščito. Olja lahko lasem podarijo sijaj, zmehčajo suhe konice in pomagajo ustvariti bolj negovan videz, vendar to še ne pomeni, da so namenjena zaščiti pred visoko temperaturo.

Če na izdelku ni jasno navedeno, da zagotavlja toplotno zaščito, ga ne uporabljajte kot nadomestilo za izdelek s preverjenim zaščitnim učinkom. Negovalno olje in izdelek za toplotno zaščito nimata nujno enake vloge. Prvo je lahko namenjeno predvsem mehkobi, negi in sijaju, drugo pa mora lase ščititi med uporabo vročih pripomočkov.

Pred feniranjem, ravnanjem ali kodranjem zato vedno preverite deklaracijo in navodila za uporabo. Illume Infusion združuje več učinkov v enem izdelku: zagotavlja nego in sijaj, pomaga nadzorovati krepastost ter daje toplotno zaščito do 230 °C.

Celotna rutina za učinek »glass hair«

FOTO: Keune

Za najboljši rezultat izdelke uporabite v naslednjem vrstnem redu:

Lase nežno umijte s šamponom Radiant Gloss. Uporabite fluidni tretma Illuminating Hair Gloss za globinsko nego in intenziven sijaj. Nanesite masko, pri zelo suhih laseh pa ji dodajte nekaj kapljic seruma Illume Infusion. Pred sušenjem ali drugim toplotnim oblikovanjem ponovno uporabite Illume Infusion za glajenje, nadzor nad krepastostjo in zaščito pred toploto. Lase oblikujte pri temperaturi, ki ustreza njihovemu tipu in stanju.

Če so lasje nagnjeni k lomljenju, rutino začnite že pred umivanjem: nekaj kapljic seruma Illume Infusion nanesite na suhe dolžine in konice kot zaščitni predtretma.

Rezultati, ki jih opazimo

Celovita rutina je priporočljiva predvsem za krepaste, suhe, utrujene in puste lase. Zagotavlja:

do 3-krat več sijaja že po eni uporabi,

že po eni uporabi, do 48 ur nadzora nad krepastostjo z izdelkom Illume Infusion,

z izdelkom Illume Infusion, toplotno zaščito do 230 °C oziroma 450 °F ,

, bolj gladko in zaprto lasno povrhnjico,

vidno bolj sijoče, mehke in prožne lase.



Rezultat so negovani lasje z gladko površino in izrazitim zrcalnim sijajem. Ne glede na to, ali si želite popolnega učinka »glass hair«, elegantne ravne pričeske ali profesionalno feniranega videza, je prava kombinacija čiščenja, globinske nege, glajenja in toplotne zaščite ključ do sijočih las tudi po koncu poletja.

Naročnik oglasne vsebine je Keune.