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Poletna nadloga v številnih domovih: tako se znebite mravelj

Visoke temperature, pomanjkanje vlage in iskanje hrane poleti močno povečajo aktivnost mravelj, a strokovnjaki pravijo, da jih lahko odženemo tudi brez agresivnih insekticidov.
Največ jih je v kuhinji, ki je zanje skoraj idealno okolje. FOTO: Rhj/Getty Images

Največ jih je v kuhinji, ki je zanje skoraj idealno okolje. FOTO: Rhj/Getty Images

FOTO: Thibault Renard/Getty Images

FOTO: Thibault Renard/Getty Images

Odganjamo jih z motenjem njihovih komunikacijskih poti. FOTO: Johnsalzarulo/Getty Images

Odganjamo jih z motenjem njihovih komunikacijskih poti. FOTO: Johnsalzarulo/Getty Images

Največ jih je v kuhinji, ki je zanje skoraj idealno okolje. FOTO: Rhj/Getty Images
FOTO: Thibault Renard/Getty Images
Odganjamo jih z motenjem njihovih komunikacijskih poti. FOTO: Johnsalzarulo/Getty Images
K. B.
 15. 6. 2026 | 21:47
4:07
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Zdi se, da so poleti mravlje praktično povsod. Razlog, da jih v tem delu leta vse pogosteje opažamo v svojih domovih, pravzaprav ni naključje. Strokovnjaki pojasnjujejo, da so mravlje v toplem delu leta bistveno bolj aktivne, saj se njihove kolonije intenzivno širijo, potrebujejo več hrane in več vode. Visoke temperature obenem pospešijo tudi njihov metabolizem, zato delavke pogosteje zapuščajo gnezdo in raziskujejo okolico v iskanju novih virov hrane. Dobra novica je, da v večini primerov ni treba poseči po agresivnih insekticidih, saj so dolgoročno učinkovitejši preprosti ukrepi, s katerimi dom naredimo manj privlačen za nezaželene obiskovalce.

Večina ljudi domneva, da mravlje v stanovanje privabijo predvsem drobtine in sladkarije. To sicer deloma drži, vendar strokovnjaki opozarjajo, da je poleti pogosto še pomembnejši dejavnik voda. Ko se zunaj tla izsušijo, mravlje začnejo iskati zanesljive vire vlage. Privabijo jih lahko kapljajoča pipa, mokra kuhinjska krpa, posoda pod lončnicami ali celo kondenz okoli klimatske naprave, zato so še posebno privlačne kuhinje, kopalnice in pralnice, kjer je vlaga prisotna skoraj ves čas. Največ jih je v kuhinji, ki je zanje skoraj idealno okolje. Privlačijo jih ostanki hrane, sladki napitki, sadje, odprte embalaže in koši za smeti. Strokovnjaki za zatiranje škodljivcev priporočajo, da vsak večer temeljito očistimo in osušimo pomivalno korito, odstranimo umazano posodo ter obrišemo vse mokre površine. Že ta preprost večerni ritual lahko občutno zmanjša možnost poletnih obiskov mravelj.

FOTO: Thibault Renard/Getty Images
FOTO: Thibault Renard/Getty Images

Ko ena delavka odkrije vir hrane ali vode, za seboj pusti feromonsko sled, po kateri nato pridejo še druge.

Entomologinja Emma Grace Crumbley poudarja, da mravlje praviloma ne vstopijo v dom naključno. Ko ena delavka odkrije primeren vir hrane ali vode, za seboj pusti feromonsko sled, po kateri nato pridejo še druge iz kolonije. Zato se pogosto zdi, kot da se pojavijo čez noč, saj gre za dobro organiziran sistem obveščanja znotraj kolonije.

Naravne rešitve

Pri mravljah je pomembno razumeti, da jih ne odganjamo zgolj z vonji, temveč predvsem z motenjem njihovih komunikacijskih poti. Med najbolj preizkušenimi naravnimi rešitvami je navaden alkoholni kis; z mešanico vode in kisa obrišemo police, pult ali tla, ter na ta način odstranimo feromonske sledi, po katerih se orientirajo. Če poti ne najdejo več, se umaknejo drugam. Podobno delujejo tudi nekatera eterična olja, predvsem poprova meta in čajevec, saj njihov močni vonj mravljam oteži orientacijo.

Odganjamo jih z motenjem njihovih komunikacijskih poti. FOTO: Johnsalzarulo/Getty Images
Odganjamo jih z motenjem njihovih komunikacijskih poti. FOTO: Johnsalzarulo/Getty Images

Kdaj postanejo težava

Občasna mravlja v kuhinji običajno še ni razlog za skrb, če pa se pojavljajo vsak dan in če v naš dom vstopajo v dolgih kolonah in na več različnih mestih hkrati, je mogoče, da je gnezdo zelo blizu objekta ali celo v njem. Posebno pozornost zahtevajo tudi mravlje, ki se pojavljajo v bližini vlažnega lesa, ostrešja ali okenskih okvirjev, nekatere vrste lahko gnezdijo v poškodovanem in navlaženem lesu, kar je pogosto tudi opozorilni znak težav z vlago v objektu. Zato strokovnjaki poudarjajo, da mravlje pogosto niso glavni problem, ampak opozorilo nanj.

Če bi strokovnjaki morali izbrati en sam ukrep za dolgoročno preprečevanje težav, bi bil to pregled vseh možnih vstopnih točk. Mravlje lahko vstopijo skozi presenetljivo majhne odprtine okoli oken, vrat, cevi, električnih napeljav ali fasadnih razpok, zato je tesnjenje teh mest s kakovostnim akrilnim ali silikonskim kitom eden najbolj učinkovitih dolgoročnih ukrepov. Priporočljivo je tudi obrezovanje grmovnic in vej, ki segajo do fasade, saj številne vrste rastline uporabljajo kot nekakšne mostove do stanovanja.

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