Pomladno čiščenje terase: visokotlačni čistilnik lahko naredi več škode kot koristi

Ko pomlad dokončno zavlada na vrtovih in dvoriščih, mnogi z veseljem posežejo po metlah, krtačah in čistilnih sredstvih, saj želijo končno urediti prostor, na katerem se je čez zimo nabral sloj umazanije, alg in mahu. Posebno pozornost zahtevajo terase in dovozne poti: tudi tam so se nabrali blato, listje, alge, mah, vse to lahko sčasoma postane spolzko in ogroža varnost.

Prva misel, ki nam pade na pamet, je visokotlačni čistilnik. Ta ponuja resda hitro, enostavno ter vizualno zadovoljivo rešitev, vendar številni opozarjajo, da je lahko tovrstno čiščenje tudi škodljivo. Visokotlačni čistilniki se ponašajo z močnim curkom vode, ki odpihne nesnago. A lahko tudi poškoduje površine in izpere pesek med ploščami, kar lahko privede do nestabilnih teras in poti. Sčasoma se namreč pojavijo neravne površine, v teh pa so idealne razmere za ponovno rast mahu, alg in korenin.

Pomoč encimov

Kot alternativa takšnemu čiščenju se ponujajo biološki praški in detergenti za perilo. Vsebujejo encime, ki razgrajujejo organske nečistoče – te pa so tudi glavni vzrok vseh madežev in umazanije na zunanjih površinah. Encimi razbijajo maščobe, ostanke hrane ter druge organske snovi, zato so še posebno učinkoviti pri odstranjevanju alg, mahovja in vsega tistega, kar visokotlačni čistilnik odstrani površinsko, ne pa tudi globinsko. Če vemo, da encimi delujejo globinsko in ne poškodujejo materiala, potem je rešitev na dlani.

Praški in detergenti so povsod in vsem dostopni. FOTO: Artisteer/Getty Images

Kako torej učinkovito očistiti teraso ali dovoz? Preprosto. Vedro napolnimo s toplo vodo in dodamo merico biološkega detergenta. Lahko uporabimo tudi prašek ali gel, ki vsebuje encime. Premešamo, raztopino prelijemo po površini in pustimo delovati od 20 do 30 minut. Površino nato podrgnemo s trdo krtačo, ki je primerna za zunanje površine, in na koncu speremo z vrtno cevjo.

Premaz za zaščito

Ključ je v potrpežljivosti: detergentu moramo dati dovolj časa, da bodo lahko encimi razgradili vso nastalo umazanijo. Ta metoda je obenem tudi zelo dostopna – biološki detergent ima skoraj vsako gospodinjstvo, prav tako ga je mogoče kupiti tudi v vseh večjih trgovinah. Za trdovratne madeže ali zaraščene površine strokovnjaki svetujejo ponovitev postopka. Takole pravijo: »Dvakratno neagresivno čiščenje bo vselej boljša izbira kot pa enkratno agresivno!«

Sicer pa priporočajo tudi, da po čiščenju površino še dodatno zaščitimo z vodoodpornim premazom ali impregnacijo, ki bo preprečila, da bi se mah in alge že v kratkem spet pojavili. Nadvse priporočljivo je redno odstranjevanje listja, blata in odpadkov, še posebno po dežju, s čimer bomo zmanjšali vlažnost, ta pa spodbuja rast alg.

Visokotlačno čiščenje je, kot pravijo poznavalci, le priljubljena bližnjica. FOTO: Brebca/Getty Images

Z upoštevanjem teh preprostih korakov bomo teraso in dovozne poti gotovo ohranili čiste, varne in prijetne za uporabo skozi vse pomladne, pa tudi poletne dni, in to brez tveganja kakršnih koli poškodb površin oziroma škode, ki bi jo lahko povzročil premočan curek vode.