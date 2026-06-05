Posušeni čopiči so zanič

Vsakdo, ki je vsaj enkrat pleskal stene – ali pa kaj drugega –, ve, kako zoprno je, če se čopiči in valjčki posušijo. Dovolj je že nekaj ur izpostavljenosti zraku, da se barva strdi, ščetine postanejo trde, orodje pa praktično neuporabno. To ne samo da upočasni delo, temveč pogosto pomeni tudi dodaten strošek, saj mnogi takrat čopiče preprosto zavržemo in kupimo nove.

Strokovnjaki trdijo, da obstaja preprost trik, s katerim lahko preprečimo izsuševanje orodja med premorom pri delu – zanj pa ne potrebujemo posebne opreme, temveč navadno vrečo za smeti.

Bistvo težave je stik barve z zrakom. Kadar so čopiči, valjčki ali posode z barvo nezaščiteni, se začne barva zelo hitro sušiti, zlasti v toplejših dneh ali v dobro prezračenih prostorih. Rešitev je res preprosta: ko naredimo premor, položimo orodje, torej čopiče valjčke, tudi pladenj, v vrečo in jo dobro zapremo, da zrak ne pride v notranjost.

Rešitev je v vrečah za smeti. FOTO: Mrs/Getty Images

Ko končamo, čopič dobro operemo in posušimo. FOTO: Anna Efetova/Getty Images

Na tak način bo barva ostala vlažna, orodje pa pripravljeno za nadaljevanje dela tudi po večurnem premoru. Strokovnjaki poudarjajo, da je to še posebno koristno pri večdnevnem pleskanju, ko vsega orodja ne želimo vsak dan prati.

Zmanjšajmo odpadke

Obstaja pa še dodatna možnost za tiste, ki nameravajo pleskanje nadaljevati naslednji dan. Namesto da vrečo pustimo v prostoru, zaprt paket z valjčki in čopiči položimo v hladilnik. Nižja temperatura bo dodatno upočasnila sušenje barve ter pomagala, da bo orodje ostalo skoraj v enakem stanju kot prejšnji dan.

Tako se bomo izognili čopičem in valjčkom, polnim posušene barve, ki jo je skorajda nemogoče očistiti. V mnogih primerih takšno orodje zavržemo, pa čeprav bi lahko že z nekaj preprostimi koraki zdržalo še precej dlje.

Vzemimo vrečo za smeti in vanjo položimo vse od pladnja, držala z valjčkom do čopičev.

Poleg prihranka denarja takšen pristop zmanjšuje tudi nastajanje nepotrebnih odpadkov, kar je še posebno pomembno pri večjih projektih urejanja doma, pri katerih porabimo veliko materiala in pripomočkov. Strokovnjaki zato svetujejo, da med pleskanjem ne razmišljamo le o končnem rezultatu, temveč tudi o pravilnem vzdrževanju orodja.