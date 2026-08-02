Pozor, če ste našli osje gnezdo: napačna poteza vas lahko drago stane

Osje gnezdo pod streho, na balkonu ali ob vhodnih vratih požene marsikomu strah v kosti. Prva misel je pogosto insekticid ali hitro odstranjevanje, vendar pa strokovnjaki opozarjajo, da to ni vedno najboljša rešitev. Ose nas bodo navadno pustile pri miru, če mi ne bomo ogrožali njih.

Ključno je, kje je gnezdo in ali res pomeni nevarnost za stanovalce. Nekatere vrste gradijo odprta gnezda pod napušči, nadstreški, balkoni ali celo v poštnih nabiralnikih. Če je majhno in dovolj oddaljeno od terase, vhoda ali otroškega igrišča, panika ni potrebna. Ose večino časa gradijo kolonijo in iščejo hrano, ljudi pa praviloma napadejo šele, ko začutijo, da je njihovo gnezdo ogroženo. Če jih ne vznemirjamo in ohranjamo varno razdaljo, navadno niso napadalne.

Odstranjevanje je lahko nevarnejše, kot se zdi. Ose lahko v nasprotju s čebelami pičijo večkrat. Ob nevarnosti se lahko v obrambo hitro požene cela kolonija, zato se lahko nepremišljen poseg konča tudi z več deset piki. In pri alergikih tudi z iskanjem medicinske pomoči, saj lahko že en pik povzroči hudo reakcijo. Tveganje je še toliko večje pri velikih gnezdih, v katerih je lahko poleti po več sto osebkov. Proti koncu poletja so ose tudi najbolj dejavne in zaščitniške.

Gnezdo na veji ni enako gnezdu v steni ali na terasi. FOTO: Feliperodrguez1/500px/Getty Images

Ravnajmo preventivno

Pomembna je dostopnost. Gnezdo na veji ni enako gnezdu v steni, na podstrešju ali pod streho. Pri poseganju na težko dostopna mesta se poveča tudi nevarnost pikov, padca ali poškodb hiše oziroma fasade.

Ose pa vseeno niso samo nadloga. Prehranjujejo se z listnimi ušmi, gosenicami, muhami in drugimi škodljivci, zato na vrtu pomagajo varovati zelenjavo, sadno drevje in okrasne rastline. Nekatere vrste sodelujejo pri opraševanju. Najboljša zaščita bo preventiva. Koše za smeti redno zapirajmo, pobirajmo odpadlo sadje, na prostem pa ne puščajmo odprtih sladkih pijač in hrane. Spomladi preglejmo napušče, vrtne hiške, ograje in zunanje pohištvo. Čisto novo še prazno gnezdo bo bistveno lažje odstraniti kot veliko kolonijo sredi poletja.

Nekatere vrste os sodelujejo pri opraševanju. FOTO: Getty Images

Odstranjevanje je smiselno le, kadar je gnezdo ob vhodu, na balkonu, pod ograjo terase, ob otroškem igrišču ali pa blizu zunanje enote klimatske naprave. Če je skrito v steni, na podstrešju ali drugem težko dostopnem delu hiše, raje ne tvegajmo. Bolje bo, če pokličemo pooblaščeno službo za zatiranje škodljivcev, ki ima primerno zaščitno opremo in lahko kolonijo odstrani na varen način.