RAJ DOMA

Predsoba kot prvi stik z domom: kot vhod v butični hotel (FOTO)

Predsoba je prvi vtis doma, zato naj bo vselej urejena; če praktičnost zasenči estetiko, prostor deluje utesnjeno in kaotično.
Ni pomembno, kako mogočna je, temveč da je lepo urejena in funkcionalna. FOTO: Tom Penpark/Getty Images

Predsoba je naš prvi stik z nadaljevanjem, ki prihaja; občutek toplega sprejema v dom se bo ohranil še dolgo potem. FOTO: Mint Images/Getty Images

Včasih je del osrednjega prostora, v tem primeru je še pomembneje, da je smiselno urejena. FOTO: 10'000 Hours Getty Images

Izberimo osrednji kos; to je lahko ozek konzolni pult ali izrazita klop. FOTO: Artjafara/getty Images

Lovro Kastelic
 24. 4. 2026 | 12:00
Predsoba je prvi stik z domom. Gost bo, še preden mu bomo izrekli dobrodošlico, vedel praktično vse o našem slogu, navadah in občutku za lepoto. Zato si predsoba zasluži enako pozornost kot drugi prostori.

V praksi jo ljudje pogosto skrčimo na golo funkcionalnost – na mesto za čevlje, torbe, ključe in pošto. Seveda mora biti hodnik uporaben. A če ga obravnavamo zgolj kot odlagališče, bo hitro postal vizualno natrpan in brez vsakršnega značaja. Največja napaka je, da se predsoba prelevi v izključno praktičen prostor, namesto da bi delovala kot premišljen uvod v naš dom.

Preprost detajl, kot je posodica za ključe, bo pomagal ohraniti red brez odvečnega vizualnega šuma.

Kadar praktičnost povsem zasenči estetiko, prostor deluje utesnjeno in kaotično. Če deluje natrpano, obiskovalcu podzavestno sporoča, da bi bili lahko taki tudi preostali deli doma. Nered prostor optično zmanjša. Preveč drobnih dodatkov ustvarja nemir. Preveliki kosi pohištva ovirajo prehod. Slaba osvetlitev prostoru vzame pomembno globino. Namesto prijetnega in vabljivega vtisa bomo dobili občutek stresa.

En osrednji kos

Prav predsoba je pogosto eden najmočnejših delov doma, saj uokviri vse, kar že kmalu zatem sledi. Kako torej preprečiti, da bi postal hodnik le nekoliko lepša shramba? Ključno bo, da najprej določimo občutek, ki ga želimo ustvariti. Se želimo ob prihodu počutiti mirno? Toplo? Elegantno? Prav okoli teh občutkov gradimo prostor.

Prvi korak je preprost: odstraniti je treba vse, kar nima jasne funkcije oziroma ne prispeva k videzu. Ne potrebujemo petih dekorativnih predmetov, dovolj bosta dva močna poudarka. Tudi praznina je pomembna, saj ustvarja vizualni mir in prostor optično poveča.

Zatem izberimo osrednji kos. To je lahko ozek konzolni pult ali izrazita klop. Dovolj je en močan element, ki ustreza velikosti prostora. Stene ne smejo ostati prazne. Veliko ogledalo ali izrazita umetnina bosta vnesla višino, odbila svetlobo in pokazala jasno oblikovalsko namero.

Ko gre za shranjevanje, je pametno izbrati zaprte omarice, košare po meri ali elegantne konzole s predali. Tako bodo vsakdanje stvari pospravljene, prostor ne bo deloval razmetano. Tudi preprost detajl, kot je posodica za ključe, bo pomagal ohraniti red brez odvečnega vizualnega šuma.

Veliko vlogo ima svetloba. Namizna svetilka ali stenska luč lahko prostoru dodata dovolj topline, mehkobe in občutka globine.

Obstajajo tri osnovna pravila. Prvo: o predsobi razmišljajmo kot o vhodu v butični hotel. Tudi majhen prostor lahko z dobro simetrijo in premišljeno svetlobo deluje razkošno. Drugo: staviti je treba na kakovost, ne na količino. Eno veliko ogledalo bo učinkovalo močneje kot več drobnih okvirjev, ena markantna vaza bolj kot kup majhnih dodatkov. In še tretje: najprej oblikujmo občutek, šele nato shranjevanje. Funkcija mora biti namreč vključena v celoto.

Predsoba ni samo prehodna točka. Je psihološki prag doma. Če jo bomo uredili premišljeno, bomo imeli občutek, da je tudi preostanek doma zasnovan z enako skrbjo. S takšnim vtisom bomo potem še veliko bolj sproščeno zakorakali v (naš) dom. L. K.

ZADNJE NOVICE
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
AKTIVNO

Nenapovedan obisk princa Harryja: brez Meghan se je namenil v to državo

Po turneji po Avstraliji se je princ Harry na pot podal sam.
24. 4. 2026 | 13:25
13:21
Novice  |  Svet
VOJNA NA BLIŽNJEM VZHODU

Trump: Nič ne bi bilo hujšega od jedrskega holokavsta v Evropi

Zatrdil je, da bi lahko ameriška vojska vsako novo iransko oboroževanje nevtralizirala v približno enem dnevu.
24. 4. 2026 | 13:21
13:00
Bulvar  |  Suzy
MATURANTSKI PLES

Aleksandra Balmazović je ponosna mama maturanta (Suzy)

Igralka in njen maturant.
24. 4. 2026 | 13:00
13:00
Lifestyle  |  Polet
NEVARNE KOLESARSKE POTI

Po kolesarski hudi nesreči Roberta Kranjca: Več kot polovica kolesarskih poti v slovenskih mestih ocenjenih kot nevarnih

Do teh ugotovitev je prišla Avto-moto zveza Slovenije (AMZS), ki je v sodelovanju s podjetjem Lane Patrol v petih slovenskih mestih opravila obsežno ocenjevanje kolesarske infrastrukture.
Miroslav Cvjetičanin24. 4. 2026 | 13:00
12:51
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
GROZA, KAKRŠNE NE POMNIJO

Mladoletnik posilil nosečo sestro: mati jo je vrgla z balkona, umrl nerojen otrok

Pretresljiv primer iz BiH: policija je prijela mater in sina zaradi suma izjemno hudih kaznivih dejanj.
24. 4. 2026 | 12:51
12:29
Razno
VOLITVE 2026

Janša napovedal korake za sestavo koalicije

SDS koalicije za vsako ceno ne bo sestavljala, pravi prvak SDS.
24. 4. 2026 | 12:29

