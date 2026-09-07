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Preplačujete kredite? Tako lahko znižate obresti in dobite svež denar za poslovanje!

Imate drage kredite, visoke obresti, prostora za normalno poslovanje pa vedno manj? Pri D-Doti pomagamo podjetnikom, ki želijo temu narediti konec.
FOTO: D-dota
FOTO: D-dota
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 7. 9. 2026 | 08:55
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Kaj lahko uredimo?

 

Financiranje je mogoče v višini od 15.000 € do 100.000 €, sredstva pa so lahko na vašem računu že v treh urah od podpisa pogodbe.

FOTO: D-dota
FOTO: D-dota

Kdaj se obrniti na nas?

  • Če imate občutek, da vsak mesec delate samo še za kredite.
  • Če imate preveč mesečnih obveznosti.
  • Če plačujete previsoke obresti.
  • Če vam banka ne ponudi prave rešitve.
  • Če potrebujete dodatna sredstva za poslovanje.
  • Če imate nepremičnino, ki jo lahko uporabite kot zavarovanje.

 

Če se prepoznate v vsaj eni od teh situacij, izpolnite kratek obrazec za povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si ali pokličite 040 234 104.

 

Zakaj D-dota?

D-Dota ima več kot 20 let izkušenj na področju financiranja, posredovanja in reševanja finančnih situacij. Vsak primer obravnavamo individualno, saj ne ustreza enaka rešitev vsem.

Vi poveste, kakšno situacijo imate – mi preverimo, ali obstaja rešitev.
Hitro, jasno in brez nepotrebnega kompliciranja.

Ne plačujte več, kot je treba

Dragi krediti niso nekaj, s čimer bi se morali kar sprijazniti.

Obstaja možnost, da svoje obveznosti uredite drugače – z nižjo obrestno mero in poslovnim partnerjem, ki vas dejansko razume.

Za brezplačen posvet pokličite 040 234 104 ali pošljite povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

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