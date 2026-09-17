Preselimo jih v notranjost, po selitvi jih redno opazujemo

RAJ DOMA

Poletje so preživele na terasi ali balkonu, zdaj pa lončnice čaka selitev; kako jih pripraviti na krajše dni, manj svetlobe in drugačne razmere v stanovanju.

Poleti sobne rastline pogosto postavimo na prosto. Nekaj mesecev na svežem zraku, z več svetlobe in običajno tudi višjo zračno vlago jim lahko zelo koristi. Fikus, šeflera, hibiskus, dracena in različne sobne palme so med tistimi, ki jih pogosto čez poletje preselimo na balkon, teraso ali v zavetje vrta. Tam marsikatera požene nov list, se razraste, celo zacveti. A zdaj se dnevi krajšajo, noči postajajo hladnejše, jutranja rosa je vse pogostejša. Čas je, da lončnice znova postanejo del našega notranjega prostora. Pri jesenski selitvi ni treba gledati na koledar, temveč predvsem na termometer. ...