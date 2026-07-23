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Pri baterijah močnejši kot pri avtomobilih

Svetovna proizvodnja baterijskih celic raste, kitajski dobavitelji še bolj
Povpraševanje po električnih avtomobilih raste, skladno s tem pa tudi priprava baterij. FOTO: Aly Song/REUTERS

Povpraševanje po električnih avtomobilih raste, skladno s tem pa tudi priprava baterij. FOTO: Aly Song/REUTERS

Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl v prvih petih mesecih leta še utrdil vodilni položaj. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl v prvih petih mesecih leta še utrdil vodilni položaj. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

BYD proizvaja le za svoje znamke vozil. FOTO: Afp

BYD proizvaja le za svoje znamke vozil. FOTO: Afp

FOTO: S. N.

FOTO: S. N.

Povpraševanje po električnih avtomobilih raste, skladno s tem pa tudi priprava baterij. FOTO: Aly Song/REUTERS
Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl v prvih petih mesecih leta še utrdil vodilni položaj. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
BYD proizvaja le za svoje znamke vozil. FOTO: Afp
FOTO: S. N.
Gašper Boncelj
 23. 7. 2026 | 12:00
3:17
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Če vemo, da se prodaja električnih in elektrificiranih avtomobilov v svetovnem pogledu letos še naprej povečuje, ni presenetljivo, da je večja tudi proizvodnja baterijskih celic zanje. Tu pa Kitajci igrajo še močneje kot pri samih avtomobilih.

Rast prodaje elektrificiranih vozil po svetu sicer ni enoznačna. Letos se najbolj povečuje v Evropi in na trgih v razvoju, manj na Kitajskem, ki v tem pogledu postaja zrel trg, enako velja, vsaj kar zadeva povsem električne, za ZDA, saj zanje od lani tam ni več subvencij.

Sedem od desetih največjih svetovnih proizvajalcev baterij za elektrificirane avtomobile je kitajskih

Kljub temu skupno povpraševanje raste, skladno s tem pa tudi priprava baterij. Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl (Contemporary Amperex Techonology Limited) v prvih petih mesecih leta po podatkih korejske analitične družbe SNE Research še utrdil vodilni položaj: dobavili so za 188,4 gigavatne ure baterijskih celic, kar pomeni 23-odstotno rast. Že tako z naskokom vodilni tržni delež so še povečali za 2,2 odstotne točke, presegel je 40 odstotkov.

BYD proizvaja le za svoje znamke vozil. FOTO: Afp
BYD proizvaja le za svoje znamke vozil. FOTO: Afp

Drugi je bil BYD (Build Your Dreams) s 14 odstotki trga (68 GWh), a brez rasti, tudi delež mu je upadel. BYD pač proizvaja le za svoje znamke vozil, medtem ko Catl, ki se ne ukvarja z izdelavo avtomobilov, baterije dobavlja marsikomu tako na Kitajskem kot v Evropi. Le omenimo, da je podjetje Catl močan generator dobička, lani je ta preračunano znašal nekaj manj kot 9 milijard evrov, v letošnjem prvem četrtletju pa 2,7 milijarde evrov, kar je bilo po podatkih portala Car News China, ki se sklicuje na še en kitajski vir, več, kot so skupaj zaslužili prej omenjeni BYD ter samo avtomobilska proizvajalca Geely in Chery in še štirje drugi. Podjetje Catl, ki je bilo ustanovljeno komaj leta 2011, ima po svetu 13 tovarn in šest raziskovalnih centrov. Čisto vse pri njih tudi ni krasno, z novo tovarno v Evropi, v Debrecenu, se zapleta, saj so imeli maja okoljski incident, ki ga nova madžarska vlada resno preučuje.

Na tretjem mestu svetovne baterijske lestvice je korejski LG, katerega stranke so sicer imele nekaj rasti, a ne toliko kot tekmeci. Slabše je šlo drugemu korejskemu proizvajalcu SK On, podobno velja za japonski Panasonic. Slednji je zelo odvisen predvsem od Tesle, ki se je letos bolj osredotočila na cenejše baterije LFP, kjer pa so spet v glavni vlogi Kitajci.

Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl v prvih petih mesecih leta še utrdil vodilni položaj. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters
Na svetovnem trgu baterij za elektrificirana vozila je Catl v prvih petih mesecih leta še utrdil vodilni položaj. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Kot je razvidno iz tabele, je sedem od desetih največjih svetovnih proizvajalcev baterij za elektrificirane avtomobile (baterijske, priključne hibride, hibride) kitajskih. Med deseterico je letos prvič kitajska Sunwoda, iz nje pa je izpadel južnokorejski Samsung.

FOTO: S. N.
FOTO: S. N.

Prevlada kitajskih proizvajalcev je precej povezana z dejstvom, da poleg kitajskih avtomobilskih znamk tudi vse več evropskih imen v svoje modele uvaja baterijo s katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), ki je v proizvodnem smislu v kitajski domeni. Ta država oziroma njeni inštituti so jo razvijali že v času, ko je Evropa bolj stavila na baterijo s katodo iz nikelj-kobaltovega oksida (NMC). 

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