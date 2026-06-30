Pri štiridesetih še ni prepozno

Mnogi o laserski operaciji dioptrije razmišljajo že v dvajsetih ali tridesetih letih, a odločitev odložijo. Kontaktne leče še služijo svojemu namenu, očala so sprejemljiva, življenje pa vedno prinese kaj nujnejšega. Po štiridesetem se to ravnovesje rado prevesi. Oči so po dnevu pred zaslonom bolj suhe in utrujene, kontaktne leče postanejo manj udobne, želja po svobodi brez očal pa postane konkretnejša. Dobro je vedeti, da pri štiridesetih za lasersko operacijo dioptrije praviloma še ni prepozno, le načrtovati jo je treba z več pozornosti.

Veronika Blažič, dr. med., specialistka oftalmologije | Očesni center Morela, Ljubljana | morela.si

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